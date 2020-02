Pallavolo, Monza è troppo forte per la Lardini Filottrano

Serata complessivamente negativa per la squadra di Schiavo che cede in casa ad un'ottima Saugella apparsa superiore in ogni reparto

JESI – In un match presentato come Davide contro Golia vista la differenza di classifica e di caratura oltre che di fisicità tra le due formazioni, la Lardini Filottrano ha fatto il possibile per dar fastidio ad una squadra di alta classifica come quella allenata da Carlo Parisi, ma c’è stato poco da fare. Dopo 2 set dominati dalle ospiti, la Lardini ha reagito nel 3’ parziale senza dare mai davvero l’impressione di poter girare a proprio favore l’incontro.

Del resto la vocazione offensiva di Ortolani e compagne indicava che per vincere, o almeno per fare punti, la Lardini avrebbe dovuto fare una grande partita in battuta oltre che nel muro-difesa e, in attacco, doveva trovare soluzioni alle grandi altezze del muro ospite. Invece dai 9 metri l’incisività è stata relativa e in attacco la squadra si è caricata di errori. È l’attacco che è mancato. Nullo l’apporto delle centrali. Sobolska impalpabile e nemmeno Mancini subentrata a Moretto ha inciso. Nettamente superiore l’apporto delle dirimpettaie Danesi ed Heyrman. Partenio ha giocato discreti primo e terzo set, Nicoletti è stata ben marcata dal muro avversario.

Anche la classifica non sorride considerando il successo al tiebreak di Perugia contro Bergamo con il vantaggio delle ragazze di Schiavo che hanno 5 punti più delle umbre. Prossimo turno con Chieri-Lardini e Brescia-Perugia domenica in contemporanea alle 17. C’è ancora molto da lottare.

Tabellino:

LARDINI FILOTTRANO: Partenio 13, Sopranzetti (L2), Angelina, Mancini 0, Papafotiou 0, Nicoletti 11, Sobolska 3, Bisconti (L), Pirro, Bianchini 8, Moretto 3.All. Schiavo

SAUGELLA MONZA: Ortolani 10, Mariana, Squarcini, Heyrman 11, Di Iulio 1, Danesi 8, Orthmann 11, Obossa, Bonvicini (L2), Parrocchiale (L1), Plummer 13. All. Parisi

PUNTEGGIO: 17-25; 20-25; 24-26

NOTE: Spettatori 1200 circa; Lardini: mf 4; bv 2, bs 12; Monza: mf 8, bv 3, bs 18.

ARBITRI: Pozzato e Sessolo