Pallavolo, la Cucine Lube cerca il pronto riscatto contro Trento

Big match sabato alle 18 all’Eurosuole Forum tra i cucinieri e la squadra di Lorenzetti. In A1 alle 20 la Megabox è in casa delle campionesse di Conegliano. Domenica la Cbf Balducci ospita Chieri

CIVITANOVA – Con la necessità di chiudere la serie nera, la Cucine Lube ospita alle 18 all’Eurosuole Forum la Itas Trentino anch’essa in un momento non straordinario. La sfida tra malate vale per la 5° di ritorno e fa da preludio all’ultimo turno di Champions League che per la Lube significherà ancora una partita interna mercoledì contro i belgi del Knack Roselaere.

Per coach Blengini «dobbiamo restare lucidi dopo le due sconfitte in campionato, soprattutto alla vigilia di una sfida dura come quella con Trento. Cercheremo di progredire e reagire alle possibili problematiche. In partite del genere c’è la certezza che si presenteranno momenti di difficoltà. Il nostro compito sarà quello di non farci cogliere di sorpresa e non cambiare atteggiamento. Dovremo rimanere focalizzati sulla qualità del nostro gioco».

Sempre stasera in A1 Femminile ma alle 20 la Megabox Vallefoglia rigenerata soprattutto dall’innesto dell’opposta Drews farà visita alle campionesse di tutto dell’Imoco Conegliano al Palaverde di Villorba. Due ex eccellenti del match sono Eleonora Furlan, centrale, a Vallefoglia dall’inizio del mese, e Alessio Simone, che della squadra veneta è stato per tre anni viceallenatore. Le venete sono prime con 41 punti e 3 di vantaggio su Novara. La Megabox è al 9’ posto con 17 punti e il mirino puntato sulla conquista di un posto nei playoff.

Più complicato il momento della Cbf Balducci che domenica alle 17 al Banca Macerata Forum ospita la Banca Reale Fenera Chieri, 5’ in classifica. Le arancionere di Paniconi devono dimostrare di aver reagito alla delusione dello scontro diretto perso a Perugia nell’ultimo turno. In settimana la società ha chiesto uno scatto in avanti alle sue ragazze e la prova contro la quotatissima formazione piemontese dovrà essere col coltello tra i denti per Fiesoli e compagne che hanno chiesto un grande aiuto alla propria tifoseria presente numerosa anche in Umbria.

In A2 maschile domenica alle 18 torna al Palagrotta la Videx ospitando la Conad Reggio Emilia della famiglia Cantagalli. Per i ragazzi di Ortenzi è ora d tornare al successo dopo un mese nerissimo e per mettere distanza tra sé e la zona calda nella quale sono coinvolti anche gli emiliani che hanno due punti in meno di Vecchi e soci. Di fatto è uno scontro diretto da non fallire.

In A3 maschile Girone bianco, dopo il derby di Coppa Italia vinto a Fano dalla Med Store Tunit Macerata, le due marchigiane sono pronte a riprendere la corsa. Domenica alle 18 i ragazzi di Gulinelli saranno a San Donà di Piave mentre alle 19 la capolista Vigilar Fano ospita la Wimore Parma per difendere i 3 punti di vantaggio su Pineto.