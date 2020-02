Macagi Jesina, stop a Frosinone

Non basta il cuore, finisce 13-3. Ma per metà gara i granata sono riusciti a tenere testa alla quotatissima formazione di casa, con diversi buoni segnali

JESI – Non basta il cuore alla Macagi Jesina per uscire con punti in tasca dallo Stadio del Nuoto di Frosinone. Non inganni il risultato finale, 13-3 per i padroni di casa, perché per metà gara i granata hanno tenuto testa ai quotatissimi ciociari, dimostrando una piacevole crescita dal punto di vista tattico.

Frosinone- Macagi Jesina

Il 2-1 di fine primo periodo e il 5-2 alla pausa lunga stanno a dimostrare l’equilibrio in vasca. Poi è emerso l’alto tasso tecnico del Frosinone e un piccolo calo mentale è stato pagato carissimo dai ragazzi di Dusan Vidovic. Ma a partita sostanzialmente compromessa la Macagi Jesina ancora una volta non ha mollato gli ormeggi, tornando ad esprimersi su buoni livelli.

La qualità di gioco espressa a inizio gara è sicuramente un buon punto di ripartenza per il futuro prossimo. Esordio in B per Fabio Romiti e primo gol in categoria per l’altro giovanissimo, Tobia Zannini.