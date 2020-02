Macagi Jesina, sfida al Perugia

JESI – Ancora un impegno interno per la Macagi Jesina, alla piscina del Passetto di Ancona che in questo inizio di campionato si è rivelata un vero e proprio bunker di color granata: due vittorie in altrettante gare interne e sei punti in cassaforte.

Si gioca sabato 15 febbraio alle ore 14,30 e l’avversario di turno è la Libertas Perugia. Per le due formazioni si tratta del primo incrocio in serie B, mentre nella categoria inferiore sono state quattro le sfide. Gare sempre combattute e agonisticamente intense, che hanno però sempre visto primeggiare gli umbri. Capitan Garbini e compagni sono ben decisi ad invertire la tendenza.

Il bel successo contro Roma Eur ha galvanizzato l’ambiente ma in settimana il lavoro è stato svolto con l’ormai consueta massima concentrazione. Troppo esperto mister Dusan Vidovic per non sapere che la strada verso la salvezza è ancora lunghissima, e che i miglioramenti tecnici e tattici da ottenere attraverso il lavoro sono molteplici.

La Libertas è reduce dalla sconfitta interna per 6-7 con il Villa York, e sarà certamente vogliosa di ottenere il pronto riscatto. La partita dunque, si preannuncia davvero avvincente, e ancora una volta il calore del pubblico di fede granata potrà fare la differenza. Posti a sedere garantiti per chi esibirà la “granata card”.