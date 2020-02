JESI – Quarto turno di campionato alle porte per la squadra di pallanuoto militante in serie B Macagi Jesina, che sabato 8 febbraio, alla piscina del Passetto di Ancona con inizio alle 15, ospita la Libertas Roma Eur (ingresso libero e posti a sedere garantiti per i possessori della Granata Card).

La trasferta di Frosinone, come quella al debutto di Bari, contro squadre allestite per l’altissima classifica, seppur avara di punti ha lasciato sensazioni positive in casa Macagi. A livello agonistico la squadra si è sempre dimostrata viva, come pure la qualità di gioco è stata nel complesso elevata. Ottime le risposte avute dai giovanissimi Tobia Zannini e Fabio Massimo Romiti. Adesso l’obiettivo è quello di tornare a fare punti, anche se l’impegno sarà tutt’altro che facile. I romani, neo promossi dalla serie C, pur avendo perso in casa per 7-10 nell’ultimo turno con Perugia, stanno ampiamente dimostrando di giocare alla pari con tutte le formazioni.

Sarà dunque fondamentale approcciare al meglio la sfida e da questo punto di vista sappiamo che con mister Dusan Vidovic non sono ammesse distrazioni. Negli occhi e nel cuore è rimasta la incredibile vittoria di due settimane fa con la Canottieri, accompagnata dal boato del pubblico, degno della massima categoria. «A chi era presente- dicono dalla Macagi Jesina– chiediamo di sostenerci ancora per rivivere emozioni indelebili. Agli scettici diciamo: provare per credere!».