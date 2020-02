Macagi Jesina a Bologna per sorprendere

La squadra visita alla capolista portandosi dietro l'entusiasmo del quarto posto, anche qualche assenza di troppo. Ma non vuole partire già sconfitta

Forte di un inaspettato ma stupendo quarto posto, la Macagi Jesina si prepara alla durissima trasferta di Bologna. Si gioca sabato 22 febbraio con inizio alle ore 18,15. Terzo viaggio stagionale, e ancora una volta nella vasca di una big del campionato.

La De Akker Bologna detiene attualmente il primo posto solitario in classifica con 14 punti, ben 54 gol fatti e appena 39 subiti. La Macagi Jesina però non vuole partire battuta.

Le vittorie interne hanno portato fiducia ed entusiasmo nel gruppo granata, e la voglia di insistere nel momento positivo è ben diffusa. Serviranno agonismo, concentrazione, e perché no, un pizzico di fortuna per tornare a Jesi con punti in tasca. Ma i ragazzi di mister Dusan Vidovic sono già esperti nell’arte di stupire.

Peccato non poter affrontare la sfida al completo. Mancheranno Riccardo Romiti, squalificato per un fallo di reazione nella gara con Perugia, e capitan Garbini. In dubbio la presenza di Francesco Baldinelli, alle prese con un virus influenzale.