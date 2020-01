Macagi Jesina, nulla da fare a Bari

Parte male la nuova avventura in serie B, in Puglia i padroni di casa della Waterpolo si impongono 14-5. Ma non sono mancati, a partire dai debutti, i segnali positivi

Esordio amaro nel nuovo campionato di pallanuoto di serie B per la Macagi Jesina, sconfitta a Bari dalla Waterpolo per 14-5. I granata di Vidovic cedono il passo al cospetto di un avversario molto ben attrezzato, con un risultato frutto di un inizio di gara difficile, con i padroni di casa pronti a sfruttare ogni sbavatura difensiva dei marchigiani.

Il 10-3 all’intervallo lungo è severo. Bravi successivamente i ragazzi di mister Vidovic a restare in partita e lottare su ogni pallone fino alla fine della gara. Lo spirito battagliero messo in acqua sarà la base per ripartire nel lavoro settimanale, cercando di continuare a migliorarsi.

La Macagi ha dimostrato di esserci. Da segnalare il primo gol in serie B per Ciampichetti, al debutto con la calotta Macagi, e l’esordio del classe 2004 Tobia Zannini.