Pallamano Chiaravalle, blitz in Sardegna

Nel pronostico ci si attendeva una vittoria e così è stato. La ASD Pallamano Chiaravalle torna dalla difficile trasferta di Nuoro con il risultato di 24-28, quattro punti in classifica ed alcune certezze tattiche in più.

Il primo gol della partita è spettato ai padroni di casa del Nuoro, pareggiato poco dopo dall’ala destra Brutti, con i chiaravallesi capaci di incrementare il risultato fino ad un rassicurante 1-5, distanza di reti che rimarrà costante per quasi tutto il match.

Il primo tempo si chiude sul 9-14 per Chiaravalle, che nella ripresa commette qualche sbavatura ma senza mai rimettere in discussione il risultato anche grazie alle solite parate di Molinelli, in forma smagliante in questo inizio di campionato 2020/2021, e ai gol di Russo (anche oggi top scorer) e del nuovo innesto Breahna.

Commenta l’allenatore Albano Cocilova: «È stata una partita dura ma è un altro mattone che mettiamo per arrivare alla salvezza. Nuoro ha giocato in maniera molto fisica ed aggressiva (prendendo ben quattro espulsioni ndr) ma noi non abbiamo mai perso la calma. Sono molto felice che si sia rivisto per la prima volta quest’anno il vero Simone Ceresoli che purtroppo è uscito a 15 minuti dalla fine dopo aver subito un brutto fallo».

La prossima partita per il Chiaravalle sarà domenica 18 ottobre alle 18 in casa contro il Verdeazzurro Sassari, una squadra che lo scorso anno era in lotta per la promozione in A1 ma che quest’anno sta facendo fatica ad ingranare e si trova 2 punti sotto ai marchigiani.

L’ingresso, in numero ridotto e nel rispetto delle attuali normative anti-covid, sarà possibile esclusivamente su prenotazione tramite il sito www.pallamanochiaravalle.it