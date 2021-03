Si ferma la Pallamano Chiaravalle, stop a Sassari

CHIARAVALLE – Stop per la Pallamano Chiaravalle, che dopo due vittorie consecutive interrompe la striscia positiva in trasferta a Sassari: sconfitta 33-24 contro un Verdeazzurro molto ispirato che va anche a +2 in classifica rispetto ai marchigiani.

Chiaravalle ci mette grinta per 25 minuti giocando ad armi pari poi, a seguito di un’espulsione per due minuti dei sardi, non riesce a sfruttare la superiorità numerica e subisce ben quattro reti. Da qui in poi Verdeazzurro prende il largo e vince meritatamente.

«Loro sono una squadra molto veloce e forte nei contropiede- commenta mister Cocilova- per 25 minuti siamo riusciti a rallentarne il gioco, imponendo il nostro ritmo e bloccando le loro ripartite. Poi invece di approfittare della superiorità abbiamo avuto fretta. Purtroppo questa fretta nei momenti più delicati ce la portiamo dietro da inizio campionato. Si tratta di un vizio che fatichiamo a toglierci ed il risultato di oggi lo conferma».

Ora per Chiaravalle si prospetta una settimana di riposo per poi tornare in campo in casa domenica 21 marzo alle 18 contro il Lions Teramo. All’andata contro gli abruzzesi fu una partita molto dura e Chiaravalle finì per perdere 20-13.

Rinviata a data da destinarsi invece la partita di A2 femminile dell’ultimo turno contro il Cellini Padova a causa di una positività emersa tra le atlete venete