Pallamano Chiaravalle, si prolunga lo stop

CHIARAVALLE – Si allunga ulteriormente lo stop causa covid e resta al palo anche la Pallamano Chiaravalle, sia con la formazione maschile sia con la femminile, che era in attesa del via al suo campionato. La FIGH, Federazione Italiana Giuoco Handball, ha infatti informato le società interessate che il torneo di Serie A2 femminile subirà un nuovo rinvio della partenza, ora fissata per il 9 gennaio, mentre il girone B della A2 maschile, dove milita anche Chiaravalle, verrà fermato per tre settimane, così da consentire l’invio dei tamponi obbligatori pre-partita ad ogni squadra. Alcune delle squadre interessate hanno già assunto una posizione favorevole alla continuazione del campionato già a metà dicembre, una volta trascorse le tre settimane di slittamento.

Quanto alla società chiaravallese, il presidente Gianluca Maltoni commenta: «Sicuramente condividiamo la scelta dell’utilizzo dei tamponi, cosa che forse si sarebbe dovuta fare prima, ma a questo punto crediamo che si sarebbe dovuto ampliare lo stop ai campionati di A2 per i gironi A e B fino a fine anno, così da riprendere nel 2021 in concomitanza col girone C, garantendo così un inizio uguale per tutti».

Prosegue Maltoni: «Noi abbiamo voglia di giocare ma in totale sicurezza. I tamponi non tolgono di mezzo tutti i rischi e dato che le società di A2 come la nostra non sono fatte di giocatori professionisti, un eventuale nuovo contagio andrebbe ad impattare pesantemente sul lavoro e sulle relazioni personali, oltre che ovviamente sulla salute, dei nostri atleti. Di questo si dovrebbe tenere conto, ma probabilmente non si capisce a pieno il disagio fino a che non lo si prova».