Pallamano Chiaravalle, doppio impegno contro Ambra e Cingoli

Smaltita la rabbia per la sconfitta di domenica scorsa, maschile in trasferta in Toscana, per le ragazze complicato derby casalingo nel programma nel weekend

CHIARAVALLE – Domani, sabato 1 febbraio, scenderanno di nuovo in campo entrambe le squadre di A2 della ASD Pallamano Chiaravalle. Alle 18 la maschile si gioca un altro pezzo di salvezza in Toscana contro l’Ambra, alle 21 la femminile gioca in casa il derby contro la capolista Cingoli.

Smaltita la rabbia per la sconfitta di domenica scorsa (26 gennaio), la squadra di Cocilova (che sconterà l’ultima giornata di squalifica) si ritrova a giocare per fare punti preziosi a Poggio a Caiano (PO) contro l’Ambra, compagine attualmente al sesto posto in classifica del girone B di A2.

All’andata finì 28-34 in favore dei toscani ma le ultime uscite di campionato hanno dimostrato che Chiaravalle sa essere all’altezza della situazione quando vuole.

Le ragazze della A2 femminile troveranno un osso molto duro nel Cingoli, squadra capolista del girone C con all’attivo 11 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Ma il derby è sempre un derby e le ragazze di coach Fradi vorranno sicuramente provare a rovinare la festa alle corregionali in questa settima ed ultima giornata del girone di ritorno di A2 femminile.