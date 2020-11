Finisce 25-33 in una partita che ha mostrato due volti della formazione marchigiana. Il torneo di A2 maschile si ferma per due settimane per la Nazionale, l’8 novembre debutto in casa della femminile

CHIARAVALLE – Risultato amaro per la Pallamano Chiaravalle, che perde in casa 25-33 contro Tavarnelle in una partita che ha mostrato due volti completamente diversi della formazione marchigiana.

Nel primo tempo Chiaravalle riesce a tenere testa all’avversario che dopo 10 minuti di gioco si ritrova sul 3-3. Tavarnelle riesce a prendere il largo portandosi sul 3-6, ma Chiaravalle passerà il seguente quarto d’ora a ricucire lo strappo punto dopo punto. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo sono frenetici, col portiere Aprilanti che para due difficili contropiedi e Russo che infila una tripletta che porta Chiaravalle da 12-13 a 14-13 a soli 9 secondi dalla fine della prima frazione.

Dopo l’intervallo le squadre escono dagli spogliatoi, ma il Chiaravalle brillante di fine primo tempo non c’è più. Per un intero quarto d’ora la squadra di casa sbaglia in attacco e concede troppo in difesa, cosa che porta ad un parziale terribile di 10-1 per Tavarnelle, che arriva a condurre 15-23.

Una palla molto difficile messa dentro dal pivot Maltoni al 45’ risveglia Chiaravalle dal torpore ma oramai la squadra è come persa e, salvo qualche sporadica accelerazione, il distacco reti rimarrà di 8 gol. Tra le poche note positive del secondo tempo il solito Vincenzo Russo, protagonista con 9 gol, e l’esordio in A2 del 17enne Lorenzo Battistelli, prodotto delle giovanili chiaravallesi.

«Nonostante siamo arrivati al match senza i due pivot titolari, nel primo tempo possiamo dire di aver giocato alla pari e la differenza reti finale non rispecchia il nostro valore. Quest’anno possiamo giocarcela con tutti, dipende solo dal livello di concentrazione che sappiamo mantenere», il commento della dirigenza biancoblu a fine partita.

Ora il campionato di A2 maschile avrà 2 settimane di stop per le partite della Nazionale, ma l’8 novembre alle 18 ci sarà il debutto in casa della A2 femminile contro il Cellini Padova.