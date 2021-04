Pallamano Chiaravalle, non c’è l’impresa contro Carpi

Stop 23-33 contro la seconda forza della classifica dopo un buon primo tempo giocato quasi alla pari. La femminile attesa dal recupero con l'Ariosto Ferrara, per la maschile trasferta toscana in casa dell'Ambra

CHIARAVALLE – Non riesce l’impresa alla Pallamano Chiaravalle, che nella terz’ultima del campionato affronta la seconda forza della classifica Carpi e le cede il passo 23-33 dopo un buon primo tempo giocato quasi alla pari.

A dispetto del risultato non si tratta di una sconfitta pesante per la formazione guidata dal tecnico Albano Cocilova. Chiaravalle ha dimostrato di poter giocare punto a punto con molte altre squadre più blasonate – come nel pareggio con Teramo e nelle vittorie contro Sassari e Casalgrande- e anche stavolta il distacco di reti è arrivato più per imprecisioni che non per la differenza qualitativa dell’organico.

Il top scorer di giornata per Chiaravalle, Matteo Brutti, commenta: «Siamo entrati in campo concentrati e determinati, pensando a quello che potevamo fare e senza curarci della posizione in classifica dell’avversario. Nel primo tempo questa mentalità ci ha aiutati a tenere botta fino al 6 pari poi, a causa di piccoli errori, il Carpi è riuscito ad allungare. Nella seconda frazione, nonostante l’esperienza di alcuni loro giocatori e le pesanti assenze da parte nostra, abbiamo mantenuto il vantaggio invariato, quindi cerchiamo di raccogliere i frutti di questa partita, soprattutto del bel gioco in difesa dove abbiamo tenuto molto bene».

Questa sera 27 aprile alle 21 la A2 femminile affronta in casa l’Ariosto Ferrara per il recupero della scorsa giornata, prossimo appuntamento con la A2 maschile sabato 8 maggio alle 18 in Toscana contro Ambra.