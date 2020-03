Pallamano Chiaravalle, si riparte ma a porte chiuse

È l'effetto dell'emergenza Coronavirus. La maschile torna in campo in Sardegna contro Nuoro in cerca di punti salvezza. Ecco il programma delle gare

CHIARAVALLE – A seguito dei molteplici decreti ed ordinanze in materia di misure per controllare il diffondersi del Coronavirus Covid-19, i campionati di A2 maschile e femminile che vedono impegnate le squadre della ASD Pallamano Chiaravalle non si fermano, ma si giocheranno a porte chiuse.

Il prossimo sabato 7 marzo alle ore 19 la squadra di A2 maschile di mister Cocilova andrà in trasferta in Sardegna per giocarsi contro il Nuoro (già battuto nel girone di andata), due punti vitali nella corsa salvezza.

Oltre a questa partita i prossimi appuntamenti al momento confermati sono i seguenti:

Serie A2 maschile, girone B

Sabato 7 marzo, ore 19:00, Nuoro – Chiaravalle

Domenica 15 marzo, ore 18:00, Poggibonsi – Chiaravalle

Mercoledì 18 marzo, ore 19:30, Chiaravalle – Romagna (recupero della 8° giornata)

Serie A2 femminile, girone C

Sabato 14 marzo, ore 21:00, Chiaravalle – Flavioni Civitavecchia

Martedì 17 marzo, ore 19:00, Marconi Jumpers – Chiaravalle

Sabato 21 marzo, ore 19:00, Euromed Mugello – Chiaravalle

Ovviamente bisognerà attendere l’evolversi della situazione a livello nazionale per capire se e quando saranno di nuovo aperte al pubblico le porte dei palasport di pallamano.