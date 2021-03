Pallamano Chiaravalle, pari per le ragazze

Finisce pari nella trasferta veneta in casa dell'Arcobaleno Oriago. «Un punto guadagnato e non un punto perso», il commento della società che ora guarda al ritorno in campo maschile di Pasqua

CHIARAVALLE – Un buon risultato per la A2 femminile della Pallamano Chiaravalle che, in trasferta in Veneto contro Arcobaleno Oriago con una formazione fortemente compromessa, riesce a conquistare un punto grazie al 24-24 finale.

Le chiaravallesi, che all’andata in casa avevano vinto di misura, si sono presentate all’incontro senza i due portieri titolari e senza il pivot Mariniello. Ciononostante la formazione di coach Fradi è riuscita a tener testa alle avversarie.

«Guardiamo a questa partita come ad un punto guadagnato e non un punto perso. Le nostre ragazze partivano da sfavorite e, nonostante qualche errore di troppo sul finale, possiamo essere soddisfatti» dice il presidente Maltoni.

Sara Costantini, una delle protagoniste del Chiaravalle, a fine partita spiega: «Durante il primo tempo abbiamo avuto difficoltà a capire come organizzare il gioco e per questo siamo andate sotto. Comunque non abbiamo mollato e siamo riuscite a recuperare e tornare in partita. La loro difesa era molto fisica e un po’ ne abbiamo sofferto. Personalmente sono soddisfatta di come abbiamo giocato e del fatto che non abbiamo mollato»

Il prossimo appuntamento per la A2 femminile sarà domenica 11 aprile alle 15,30 in casa contro Tushe Prato. Il campionato di A2 maschile riprende nella domenica di Pasqua con Chiaravalle in casa contro Modula Casalgrande alle 18 per cercare di vendicare la sconfitta patita all’andata.