Pallamano Chiaravalle a gonfie vele: ancora un doppio bottino pieno

Vincono entrambe le formazioni di A2: la maschile batte in casa 25-22 Nuoro, la femminile passa in trasferta 17-19 a Grosseto

CHIARAVALLE – Ci ha preso gusto la Pallamano Chiaravalle e per la seconda settimana consecutiva mette a segno un pieno di vittorie, centrando successi nei rispettivi campionati di A2 sia con la formazione maschile sia con la femminile: la prima batte in casa 25-22 Nuoro, la seconda passa in trasferta 17-19 a Grosseto.

Per la maschile non la miglior prestazione con troppi errori sotto porta e disattenzioni in difesa. Solo un grande Ballabio in porta è stato capace di fare la differenza per mantenere a galla i chiaravallesi. L’ala destra Brutti si è messo in mostra come top scorer di giornata ma ha rimediato un brutto rosso a 30 secondi dalla fine che probabilmente gli farà saltare il prossimo match di campionato.

Così a fine partita il centrale Cognini: «Venivamo da una settimana in cui abbiamo lavorato molto bene e dalla vittoria contro Parma ma non so come mai questa grinta non è stata portata in campo nel match contro Nuoro. È stata una gara dura e sofferta come prestazione, di buono portiamo a casa solo il risultato ma ora la testa è già alla trasferta di Sassari, dove purtroppo andremo con qualche defezione importante».

In Toscana vince anche la Pallamano Chiaravalle femminile di coach Fradi, gestendo con esperienza il match contro Solari Grosseto. Una partita che si gioca punto a punto per tutto il primo tempo (finito 9-11), per poi vedere le chiaravallesi incrementare il vantaggio fino a +3 gol e concludere 17-19. Una vittoria inaspettata che ora le porta a quota 6 punti in classifica.

«Siamo partite serene e senza troppe aspettative, abbiamo giocato la nostra partita dando il massimo, specialmente tornando subito in difesa per evitare di prendere gol facili su contropiede- dice Corinne Tonti, una delle protagoniste – si vedono i nostri cambiamenti, stiamo crescendo tutte insieme su ogni aspetto ma c’è ancora tanto da migliorar»

Nella prossima giornata di campionato la femminile giocherà in trasferta il primo match del girone di ritorno contro Cellini Padova, mentre ai ragazzi aspetta un volo in terra di Sardegna per affrontare il Verdeazzurro Sassari.