Pallamano Chiaravalle, doppio stop in A2

CHIARAVALLE – Doppia sconfitta per la Pallamano Chiaravalle nei match Marche contro Toscana della domenica che vedeva le formazioni di A2 scendere in campo contro Euromed Mugello (femminile) e Follonica (maschile).

In casa la formazione maschile parte a stento ma, grazie ai gol di Russo e Medici, riesce ad agguantare il pareggio al 10’ e a condurre il match per 10-9. Poi, a un minuto dalla fine del primo tempo, Follonica mette in rete due gol grazie al pivot Maiella (poi squalificato per somma di due minuti) e si va negli spogliatoi sul 10-11 per gli ospiti.

Il secondo tempo si apre in sostanziale parità ma Chiaravalle spreca troppo sotto porta. Follonica per due volte riesce a prendere il largo mettendo tra sé e i marchigiani 4 reti. Chiaravalle recupera fino al 18-19 poi, complice la stanchezza e qualche chiamata arbitrale contro, sul finale Follonica, in superiorità numerica, prende di nuovo il largo chiudendo sul 18-23.

Dopo il match l’allenatore Cocilova dice: «Abbiamo momenti in cui giochiamo una buona pallamano, poi, come accaduto con Casalgrande, Tavarnelle e Camerano, quando alcuni nostri giocatori si bloccano non sappiamo più creare opportunità in attacco».

Per la squadra femminile sin da subito non c’è stato troppo da fare. L’assenza di Mariniello, ancora alle prese con un infortunio, si fa sentire e l’Euromed Mugello, che già partiva favorita, è scesa in campo con la voglia di chiudere subito i conti: finale, 36-23 per le toscane.

«Siamo entrate in campo con poca concentrazione fin dall’inizio. Loro volevano vincere per vendicare la sconfitta dello scorso anno subito sul parquet di casa ed abbiamo faticato a trovare il giusto ritmo» questo il commento del portiere di Chiaravalle Spartà a fine partita.

I prossimi appuntamenti con la ASD Pallamano Chiaravalle saranno sabato 23 gennaio a Carpi per la A2 maschile e domenica 24 gennaio in casa contro Arcobaleno per la A2 femminile, un match sulla carta alla portata delle ragazze di coach Fradi.