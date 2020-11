Pallamano Chiaravalle, il Covid rinvia la A2 femminile

CHIARAVALLE – L’emergenza Covid rinvia anche l’inizio del campionato femminile di pallamano di A2. Lo ha comunicato la FIGH, Federazione Italiana Giuoco Handball, e la Pallamano Chiaravalle ne prende atto.

«Chiaramente – commenta il presidente Gianluca Maltoni- come società sportiva capiamo le motivazioni alla base della scelta della FIGH e le rispettiamo. Vogliamo solo mandare un messaggio di solidarietà alle nostre atlete che si stanno impegnando duramente da quasi sei mesi per preparare al meglio l’esordio stagionale. Sappiamo che sarà una stagione difficile sotto molti punti di vista, ma non vediamo l’ora che possano scendere in campo e mostrare i progressi fatti»

Le gare, originariamente in programma per i fine settimana del 7-8, 14-15 e 21-22 novembre, vengono rinviate e riposizionate in calendario nei week-end del 19-20 dicembre (1^ giornata di andata), del 13-14 febbraio (2^ giornata di andata) e del 20-21 febbraio (3^ giornata di andata). L’inizio della stagione resta comunque fissato per il 12 dicembre, quando verrà disputato il quarto turno del calendario.

Nel fine settimana anche la serie A2 maschile sarà in stop per via delle partite di qualificazione agli Europei della nazionale italiana. Il prossimo appuntamento con la Pallamano Chiaravalle sarà sabato 14 novembre in trasferta contro il Modula Casalgrande.