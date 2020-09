Pallamano, beffa in Toscana per Chiaravalle

Secondo stop di questo avvio di campionato. Dopo la Fiorentina, prossimo appuntamento domenica 4 ottobre in casa alle 18 contro il Parma

CHIARAVALLE – Seconda sconfitta di questo avvio di campionato e risultato duro da digerire in casa della Fiorentina per la Pallamano Chiaravalle: finisce 26-24 in favore dei toscani, con Chiaravalle che si vede fischiare ben 10 rigori e sette due minuti contro.

Chiaravalle arrivava a Borgo San Lorenzo con una squadra decimata da infortuni e defezioni. Il sette viola ha saputo ingranare da subito e, complici anche diverse chiamate arbitrali dubbie, ha imposto il suo gioco nei primi minuti.

I marchigiani hanno risposto con grinta, lottando per il resto del primo tempo e per tutto il secondo punto a punto sia grazie alle parate di Molinelli (e poi anche di Aprilanti) sia grazie alla grinta e al cuore di Russo che ha messo in rete ben otto palloni.

«Sono stati fischiati moltissimi rigori e due minuti in quella che in realtà era una partita tranquillissima. Noi ce l’abbiamo messa tutta e sinceramente, nonostante l’arbitraggio, avremmo meritato i due punti» il commento del presidente dei chiaravallesi Maltoni.

Più duro il tecnico Cocilova: «Abbiamo regalato il primo tempo agli avversari e nel secondo, pur dominando, abbiamo comunque giocato al di sotto delle nostre possibilità. Noi non molliamo ma dobbiamo crescere soprattutto di testa. Il gioco c’è».

Prossimo appuntamento domenica 4 ottobre in casa alle 18 contro il Parma.

Nei prossimi giorni sarà possibile prenotare il proprio posto in tribuna (accesso a numero ridotto e con ingressi contingentati) tramite il sito ufficiale www.pallamanochiaravalle.it