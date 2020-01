Pallamano, riparte la A2: Chiaravalle riceve Bologna

CHIARAVALLE – Dopo la pausa natalizia la ASD Pallamano Chiaravalle ritorna in campo: domenica 12 gennaio alle 18 davanti al pubblico di casa andrà in scena la prima giornata del girone di ritorno di A2 maschile contro il Bologna United.

Il match, che all’andata finì 27-15 per i felsinei, si preannuncia molto difficile per la banda Cocilova che nei prossimi mesi dovrà lottare punto su punto per l’agognata salvezza.

«Lo stop natalizio non ci ha fatto bene, ma questo credo valga per tutte le squadre – dice il presidente Maltoni – speriamo di rientrare subito con il focus giusto per poter disputare una bella gara. Sul finale del girone di andata abbiamo perso punti importanti e adesso dobbiamo rimetterci in carreggiata».

Il Bologna United è attualmente secondo in classifica a 22 punti, in rincorsa al Cingoli capolista con 27. Entrambe le squadre mirano a ritornare subito in A1. Chiaravalle invece lotta per la salvezza contro Nuoro, Poggibonsese e Modula Casalgrande.