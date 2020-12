Jesi, il Palio non rinuncia al Natale con San Floriano

Cinquanta appuntamenti, in larga parte online, dal 12 dicembre. «Per l'ottava edizione contenuti digitali sui canali social e alcuni eventi in presenza. Per regalare spensieratezza e far assaporare l’atmosfera delle Feste»

JESI – Cinquanta appuntamenti, in larga parte online ma non solo, a partire dal 12 dicembre. Per non lasciare che la pandemia cancelli il tradizionale incontro di Natale con il Palio di San Floriano e le realtà negli anni passati ospiti della “casetta” di Piazza della Repubblica. Quest’anno, giocoforza, non si può. E allora «per questa ottava edizione abbiamo cambiato format – spiega il presidente dell’Ente Palio, Emanuel Santoni – puntando su contenuti digitali sui nostri canali social e su alcuni eventi in presenza. Sperando di riuscire comunque a regalare spensieratezza e di far assaporare l’atmosfera di Natale».

L’assessora alla cultura Luca Butini approva: «Grande è la vitalità con la quale si sta rispondendo alle limitazioni che ci accompagnano ormai da nove mesi. Una situazione che ha incrementato idee e capacità di produrre programmi alternativi, per non sopravvivere soltanto ma per migliorare la propria attività».

L’Ente Palio di San Floriano si prepara al Natale

Il programma di Natale segue le orme del PaliOnline di maggio. Al richiamo hanno risposto diverse associazioni, musei, hobbisti, artisti e sponsor. Fra le realtà coinvolte il Museo Federico II e l’associazione Il Sipario, partner principali, ma anche Comune di Jesi, CTG Jesi e Vallesina, Dream Day, Alessia Polita, associazione “Willer & Carson”, Diocesi di Jesi, la band “Confini di Tela” (Con And The Bear, Federico Schiaffi e Nicola Termentini), l’Aesis, il Circolo Fotografico Massimo Ferretti, le Taverne del Palio, gli hobbisti di Scatolone Fabbricone e altri.

Dal 12 dicembre sui canali social del Palio ci sarà spazio per laboratori, poesie dialettali e non, ricette federiciane illustrate da taverne e nutrizionisti, giochi e fiabe, racconti di Natale. E poi quiz, un mercatino online, la scoperta tramite un QrCode di angoli e piazze jesine, concorsi. Mentre la tradizionale “casetta” aprirà per due giorni – il 19 e 20 dicembre- e nel rispetto di distanziamenti e misure di sicurezza, alla Fattoria dei Sogni di Selena Abatelli in via della Barchetta. Ecco il dettaglio.

12 DICEMBRE

Ore 12:30 – Crea il tuo biglietto di auguri – FACEBOOK

Ore 19:00 – Un Cocktail per Natale con Coda di Gallo – FACEBOOK



13 DICEMBRE

Ore 12:30 – Crea la tua Sfera di Natale – FACEBOOK

Ore 14:00 – Dolce di Natale del contadino con Taverna Santa Croce – FACEBOOK

Ore 19:30 – Poesia “Il giorno più curto” di Livio Cirilli – FACEBOOK



14 DICEMBRE

Ore 13:00 – Swipe Conosci gli arcieri – INSTAGRAM

Ore 19:30 – A Tavola con Federico “Fave Infrante” – FACEBOOK



15 DICEMBRE

Ore 19:30 – A Tavola con Federico “De Scapeta Piscium” – FACEBOOK

Ore 21:40 – In Diretta con l’Ente Palio – INSTAGRAM



16 DICEMBRE

Ore 12:30 – Crea il tuo centrotavola di Natale – FACEBOOK

Ore 19:30 – A Tavola con Federico “De Crispis” – FACEBOOK



17 DICEMBRE

Ore 12:30 – Crea il tuo Palio di Natale – FACEBOOK

Durante la giornata – Quiz su Federico II Stories – INSTAGRAM



18 DICEMBRE

Ore 12:30 – Giochi di Natale da scaricare – FACEBOOK

Ore 20:00 – Tradizioni Natalizie “Le profonde radici dell’albero di Natale” – INSTAGRAM



19 DICEMBRE

Ore 20:00 – Tradizioni Natalizie

“La cometa: allegoria o reale apparizione” – INSTAGRAM

Ore 22:10 – Confini di Tela featuring And The Bear, Nicola Termentini e

Federico Schiaffi: “Canto di Natale” – FACEBOOK



20 DICEMBRE

Ore 12:30 – Don Claudio e la benedizione di Natale – FACEBOOK

Ore 20:00 – Tradizioni Natalizie “

21 DICEMBRE

“Il presepe e i Re Magi, tra fede, storia e leggenda” – INSTAGRAM

Ore 12:30 – Circolo Ferretti “Artigiani della Vallesina” – FACEBOOK

Ore 20:00 – Tradizioni Natalizie

“Capodanno Medievale, quando si festeggiava?” – INSTAGRAM



22 DICEMBRE

Ore 12:30 – L’albero di Natale con Alessia Polita – FACEBOOK

Ore 19:30 – Poesia “Ricordi” Aesis – INSTAGRAM

Ore 21:40 – In diretta con gli amici dell’Ente Palio – FACEBOOK



23 DICEMBRE

Ore 19:00 – Ricetta in poesia “I cappelletti” di Livio Cirilli – FACEBOOK



24 DICEMBRE

Ore 9:30 – Auguri dall’Ente Palio San Floriano – FACEBOOK

Ore 12:30 – Auguri dall’associazione “Il Sipario”

Ore 19:30 – Poesia della vigilia di Natale di Livio Cirilli

Ore 21:00 – Fiaba digitale: “Canto di Natale di Dickens” – FACEBOOK

25 DICEMBRE

Ore 9:30 – Babbo Natale e gli elfi sono a Jesi – FACEBOOK

Ore 13:00 – Discorso alla città di Jesi del Presidente Conte – FACEBOOK



26 DICEMBRE

BUON COMPLEANNO IMPERATORE

Ore 12:30 – Poesia Monologo Federico II – FACEBOOK

Ore 21:00 – Prof. Scognamiglio e Concettina

“La nascita di Federico II” – FACEBOOK

CALENDARIO DELL’AVVENTO IN RACCONTI

LETTURE DI NATALE CON GLI SBANDIERATORI SU FACEBOOK

13, 15, 17, 19, 21, 23 Dicembre ore 21:00

Storie della buonanotte nei giorni dispari in Attesa del natale. Ogni sera una storia diversa ogni sera uno sbandieratore diverso – FACEBOOK

PROGRAMMA TIKTOK

Dal 12 al 26 DICEMBRE

Sorridi e impara con gli Armati dell’Ente Palio

(video vari tra didattica, storia e divertimento)

SFIDA TRA COMUNI

Sabato 19 dicembre: Cluedo Vivente

Domenica 20 dicembre: Quiz di Cultura

Competizioni realizzate presso il Museo Federico II dove giocatori rappresentanti dei vari comuni della Vallesina si sfideranno

MERCATINO GADGET JESI

Dal 12 dicembre al 6 gennaio

Vetrina sulla pagina facebook “ENTE PALIO SAN FLORIANO” con prodotti fatti a mano, per grandi e piccoli. Gadget o regali di Natale realizzati da hobbisti della città di Jesi. Ordinabili tramite facebook o direttamente presso la sede dell’Ente Palio in Piazza Baccio Pontelli a Jesi. Inoltre una vetrina dei prodotti disponibili al Museo Federico II.

VIVA JESI

Dal 16 dicembre al 6 gennaio

QR Code da scansionare nelle principali piazze di Jesi per rivederle ricche di vita durante alcuni dei più importanti eventi degli ultimi anni.

CASETTA DI BABBO NATALE

19 e 20 dicembre dalle 10:00 alle 16:30

Visita la casetta, incontra Babbo Natale e partecipa al laboratorio

“Scatole di Natale”. Presso Fattoria dei Sogni, via Barchetta JESI

1°concorso online di Natale ViviAMO il Natale Insieme

Partecipazione gratuita ed aperta a tutti

Fai conoscere il tuo presepe ed il tuo albero di Natale

Regolamento sul sito www.ctgjesi.it