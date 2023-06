Palio a Fabriano: nella Sfida del Maglio a trionfare sono i Verdi della Pisana

Gran finale in piazza del Comune. Più di 5mila persone in centro per la Sfida del Maglio che è stata vinta da Porta Pisana. Seguono: Borgo, Cervara e Piano

FABRIANO – Gran finale, ieri sera, in Piazza del Comune, della 29° edizione del Palio di San Giovanni Battista. Più di 5mila persone in centro per la Sfida del Maglio che è stata vinta da Porta Pisana. Seguono: Borgo, Cervara e Piano. L’albo d’onore vede Borgo con 10 vittorie, Piano con 9, Cervara con 5 e Pisana con 3. Il Trofeo delle Porte, invece, è andato a Porta Pisana. Albo d’onore: cinque al Piano, 3 alla Pisana, 1 Borgo e zero Cervara. Presenti, alla premiazione, il sindaco Daniela Ghergo, il vescovo Francesco Massara. Tanti i volontari al lavoro, insieme alla preziosa presenza delle forze dell’ordine.

Porta Pisana vince la Sfida del Maglio

Il Palio di Fabriano

Cala, così, il sipario sulla principale manifestazione cittadina che, dopo lo stop per Covid, è tornata ad animare il giugno cittadino, raccogliendo unanimi consensi e grande entusiasmo. Ricordiamo che la giornata di ieri è iniziata con l’annullo postale nella sede dell’Ente Palio San Giovanni Battista ed è proseguita con il solenne pontificale in Cattedrale, riaperta ai fedeli dopo i lavori conseguiti ai danni provocati dal sisma con epicentro a Fano. Poi la processione per le vie del centro storico con l’omaggio al patrono.

Il commento della presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti: «Questa ventinovesima edizione è stata spettacolare perché ha visto città, diocesi, enti e associazioni insieme per un obiettivo comune: far crescere sotto tanti punti di vista questa nostra cara città. Amiamo Fabriano, teniamola sempre nel cuore e per questo vogliamo impegnarci ancora di più. Il bilancio è più che positivo. Prepariamoci al trentennale. L’anno prossimo, infatti, celebreremo il Palio numero 30. Che dire? Mettiamoci in cammino. Evviva le tradizioni, evviva i volontari, evviva Fabriano».