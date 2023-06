Palio a Fabriano: i Rossi della Cervara trionfano nell’ambito premio dell’infiorata artistica

Secondo posto per porta Pisana situata nella chiesa della Scala Santa, terzo posto per porta del Piano a San Benedetto e quarto posto per porta del Borgo di San Nicolò

FABRIANO – Piazza del Comune gremita ieri sera per una delle serate più attese del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano giunto alla XXIX edizione. L’attesa era tutta per la premiazione della migliore infiorata prima dell’esibizione di sbandieratori e musici. A fare gli onori di casa il presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti, insieme alla sindaca Daniela Ghergo, all’assessore Nataloni e a tutto lo staff del Palio di San Giovanni Battista. La vittoria del premio miglior infiorata è andata a porta Cervara della chiesa di San Filippo, secondo posto per porta Pisana situata nella chiesa della Scala Santa, terzo posto per porta del Piano a San Benedetto e quarto posto per porta del Borgo di San Nicolò.

Le opere d’arti realizzate con i fiori potranno essere ammirate per tutto il fine settimana. L’albo d’onore vede: Cervara 13 vittorie, Borgo 7, Pisana 4, Piano 3. Porta Cervara, su bozzetto di Vittorugo Sassi, ha realizzato un’opera dal titolo: È un’ingiustizia però! «Realizzare un’immagine sull’amministrazione della giustizia nel comune di Fabriano tra XIII e XV secolo, senza schierarsi emotivamente dalla parte degli inquisiti e dei condannati, non è stato semplice, perché il carattere violento del sistema giudiziario, nel periodo medievale, non poteva essere messo in secondo piano. Ne è uscita fuori un’opera probabilmente enigmatica, che spero possa promuovere una più libera e incondizionata riflessione sul tema trattato», ha spiegato l’autore.

Infiorata Porta Cervara

La dichiarazione

«Mi voglio complimentare personalmente con i maestri infioratori, con gli autori dei bozzetti, con tutti i volontari che da mesi stanno lavorando per realizzare questi tappeti con i fiori di circa 42 metri quadrati che rendono la città di Fabriano famosa in tutta Italia e non solo. Anche quest’anno tantissimi visitatori sono arrivati da fuori regione, diversi anche dall’estero, per tuffarsi nel Medioevo e nel tema della giustizia che abbiamo approfondito in più occasioni nel corso di queste settimane. L’attenzione adesso è tutta per questa sera quando ci sarà il Palio dei Monelli. Domani sera la grande sfida del Maglio. Prima del gran finale c’è un appuntamento a cui teniamo molto che è la Santa Messa pontificale celebrata domani alle 18 nella rinnovata chiesa Cattedrale di Fabriano che riapre ufficialmente dopo i lavori post sisma Fano 2022 a cui seguirà la processione. Ci ritroveremo tutti come Palio e come città intorno al nostro patrono per chiedergli di continuare a intercedere per ognuno di noi», il pensiero della presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti. Per quel che riguarda il resto del programma, attesa questa sera alle 22 per il Palio dei Monelli.