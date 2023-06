Palio di Fabriano: dopo lo spettacolo di danza, le infiorate e la Disfida degli Arcieri delle 4 Porte

FABRIANO – Si è tenuto ieri sera, in piazza del Comune, lo spettacolo Eklettika Danza nell’ambito della 29° edizione del Palio di San Giovanni Battista a Fabriano. Un gran successo di pubblico come spesso accade per le iniziative promosse da questa manifestazione. Oggi si entra nel vivo con la Disfida degli Arcieri, dalle 21 in centro. Domani, invece, il via alle infiorate artistiche, fra gli appuntamenti clou. Le location: Porta del Borgo nel campetto di San Nicolò, la Cervara in via della Ceramica, il Piano nel chiostro di San Benedetto e Pisana nel chiostro di San Biagio. Le infiorate, da sabato pomeriggio: Borgo a San Nicolò, Cervara a San Filippo, Piano a San Benedetto e Pisana a Sant’Onofrio (Scala Santa).

Il programma

Proseguono le iniziative all’interno del Palio di San Giovanni Battista a Fabriano. Il programma odierno prevede il Convegno storico “Accusatio, denuntiatio et inquisitio: l’amministrazione della giustizia nella Fabriano comunale dal XIII al XV secolo”, 17.30, presso Giardini del Poio. Quindi, il concerto organistico “Organo del Callido”, alle 19, presso Chiesa di San Biagio, e la prima gara fra le 4 Porte, la disfida degli arcieri, ore 21 in Piazza del Comune. Domani, invece, l’inizio delle infiorate artistiche, un premio ambitissimo, secondo solo alla Sfida del Maglio che conclude il Palio. I maestri infioratori partiranno alle 15 di domani a comporre le loro opere d’arte. Come sempre gli appassionati e i visitatori potranno assistere al work in progress. In attesa dell’apertura ufficiale delle stesse in programma domenica. Proseguendo con il programma, domani, alle 15, il Torneo di Basket presso la Palestra Mazzini. Quindi, Borghi e botteghe medievali, alle 18.30, in Piazza del Comune. E, infine, scene di Acquarelli su infiorate e borghi, a cura di Anna Massinissa, dalle ore 17