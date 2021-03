Jesi, il Palio di San Floriano verso il Nuovo Mondo

JESI – Niente Palio di San Floriano. Come ampiamente preventivabile, la rievocazione storica di maggio non potrà andare in scena a causa della pandemia da Covid. Ma gli organizzatori – l’Ente Palio – non si sono persi d’animo. “Facciamo come gli alberi che cambiano le foglie e conservano le radici. Cambiamo le abitudini e conserviamo i principi”. Questo il motto scelto per “fotografare” il pessimo periodo e, nel contempo, la voglia di reagire.

«Un progetto lungo un anno con attività completamente nuove è pronto, appena sarà possibile, a partire – l’annuncio -. Tre le iniziative in cantiere per il momento, di diversa natura, tra cui una che dovrebbe sostituire il famoso Palio di Maggio. Innovazione, esplorazione e partecipazione ci condurranno verso il “Novus Mundi” tema non più dell’evento ma dell’anno intero, sotto il quale le iniziative finiranno. Un nuovo mondo che vedrà, come partner principale, il Museo Federico II, già vicino in diverse occasioni agli eventi dell’Ente Palio. Un’altra delle tre iniziative è praticamente in rampa di lancio e attende solo il ritorno, si spera il prima possibile per motivi che vanno oltre quelli associativi, della zona gialla. Si tratta della prima attività di “cultura e formazione” messa in piedi dall’associazione che vedrà, tra i protagonisti, proprio lo Stupor Mundi. L’ultima iniziativa invece vuole puntare sulla partecipazione dell’intera comunità in una modalità del tutto originale che si muoverà tra arte, collezionismo e tradizioni. Nelle prossime settimane, appena le condizioni lo permetteranno, verranno tutte svelate nella loro completezza».

«Associazioni come la nostra – ha avuto modo di spiegare il presidente del Palio, Emanuel Santoni – sono in difficoltà in tutta Italia. Questi sodalizi hanno alti costi di gestione anche da fermi e realizzano principalmente eventi di grandi assembramenti. Purtroppo diverse, anche nelle Marche, hanno chiuso. La regione Emilia Romagna ha stanziato dei fondi per salvarle. Noi, al momento, resistiamo bene e stiamo lavorando a varie attività che possiamo riassumere così: cambiare le abitudini ma mantenere i principi».

Per chi volesse contribuire alla realizzazione degli appuntamenti, come per entrare nei classici gruppi di Armati, Arcieri, Ballo, Sbandieratori e Tamburi con relativi allenamenti, basterà semplicemente tesserarsi presso la sede (appena riaprirà) o online chiedendo informazioni tramite mail a paliodisanfloriano@gmail.com in ogni momento.