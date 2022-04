JESI – Campi da Padel di altissima qualità. Ma non solo. Paddle Corporation, azienda leader del settore a livello nazionale e internazionale, incrementa i servizi da offrire alla propria clientela. Grazie alla sinergia con “Il Centro F.B.”, società di Jesi che realizza soluzioni informatiche semplici, affidabili e sicure per il lavoro quotidiano, l’azienda marchigiana ha introdotto “Soluzione Terzo Settore”, il software gestionale in cloud per la gestione amministrativa e fiscale delle società sportive.

IL VIDEO

Soluzione Terzo Settore consente di gestire il tesseramento di soci e atleti, i certificati medici, lo scadenzario con invio email, il libro soci, il registro runts, i verbali delle assemblee, il rendiconto economico, il rendiconto delle attività commerciali e istituzionali, le entrate e le uscite, i pagamenti ripetitivi, l’emissione delle fatture, gli abbonamenti delle varie attività che vengono svolte, tutti gli obblighi fiscali e amministrativi.

Andrea Rossetti

«Paddle Corporation non produce solo campi da padel – spiega il responsabile commerciale Andrea Rossetti -. La nostra clientela, oltre alla qualità estetica e funzionale dei materiali, e alla loro sicurezza, ci chiede anche servizi, a partire dalla gestione quotidiana della propria società. Abbiamo siglato accordi con prestigiosi maestri di Padel e ora, approfittando della conoscenza di Francesco Barchiesi de Il Centro F.B., attuale presidente della Cna di Jesi, si è deciso di introdurre questo ulteriore servizio, un prezioso alleato per potersi occupare agevolmente, a livello burocratico e fiscale, della propria associazione, potendo sempre contare su di una consulenza professionale di altissimo livello».

Francesco Barchiesi

«Soluzione Terzo Settore – evidenzia Francesco Barchiesi – nasce in collaborazione con Paddle Corporation per la gestione amministrativa e fiscale delle associazioni sportive e dilettantistiche. Si tratta di un software gestionale in cloud che permette di avere sotto controllo tutti gli aspetti amministrativi di una società sportiva. Con la riforma del Terzo Settore, è importantissimo essere in regola con la normativa vigente, restando costantemente aggiornati. L’obiettivo di questo software è appunto quello di agevolare le associazioni sportive, e i loro presidenti e direttori, nella gestione amministrativa e fiscale».

https://paddlecorporation.com/wp-content/uploads/2022/03/padel-coporation-terzo-settore.mp4