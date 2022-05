Paddle Corporation sbarca in Sardegna, due nuovi campi da Padel a Selargius – VIDEO

SELARGIUS – Due nuovi campi da padel per il Club 554 di Selargius, a pochi chilometri da Cagliari in Sardegna. Dopo tanto lavoro e sacrificio, finalmente la soddisfazione. A realizzarli, l’azienda jesina Paddle Corporation, che ha puntato sul top della sua gamma, il modello Luxury.

«Questi campi – spiega Andrea Rossetti, responsabile commerciale della Paddle Corporation – resistono alle intemperie grazie ai materiali di alta qualità che abbiamo utilizzato. La struttura è zincata a caldo e non vi sono bulloni a vista per legare le travi. Sicurezza e comfort sono i suoi punti di forza, che ne garantiscono una lunghissima durata».

Il video dell’inaugurazione dei campi padel a Selargius

Innumerevoli le persone alla cerimonia di inaugurazione. I campi si trovano all’interno di un terreno rimesso completamente a nuovo che diventerà un importante punto di aggregazione per le persone della zona. Tanta gente a far festa e a tributare il giusto riconoscimento a Serenella Melis e Michela Serreli, le titolari, a loro volta soddisfatte, ma anche commosse, per aver realizzato una struttura adesso solo sportiva, ma che ha intenzione in poco tempo di offrire una vasta gamma di servizi a favore di tutta la comunità, con particolare riferimento ai più piccoli.

Il taglio del nastro a Selargius in Sardegna si è concluso con l’esibizione dei maestri argentini della scuola Fusion Padel Team, già presente in altre regioni italiane. «L’idea – ha detto Manu Moreira titolare del Fusion Padel Team – è quella di offrire l’opportunità ai circoli di iniziare l’attività partendo dai più piccoli, grazie alla qualità dei nostri maestri, dando contestualmente la possibilità di praticare questo sport emergente a tutte le età».

«Siamo molto orgogliosi di aver realizzato questi campi Luxury qui a Selargius – le parole di Mattia Rossetti, amministratore della Paddle Corporation – e di aver instaurato una proficua collaborazione con i maestri argentini per far sì che questo sport così piacevole abbia uno sviluppo di praticanti simile a quanto avvenuto fino ad ora in Spagna ed Argentina».