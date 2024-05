Ospedale di Jesi, la 44enne nigeriana è sempre lì: ennesima denuncia. Via all’iter per la revoca del permesso di soggiorno

JESI – L’ultima denuncia per violazione del divieto di ritorno le era arrivata nella giornata di lunedì scorso ma ieri mattina 14 maggio lei, come reso immediatamente noto dopo l’ennesima segnalazione ricevuta dal coordinatore del Tribunale del Malato Pasquale Liguori, era ancora lì, nell’atrio dell’ospedale dove non potrebbe stare essendo da tempo destinataria di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Jesi. Ed ecco, dunque, l’ulteriore ennesima denuncia per la 44enne nigeriana che staziona all’ingresso dell’ospedale, dove è dovuto tornare a intervenire il personale delle Volanti del Commissariato. Ne è maturato ancora un deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per il reato di violazione del divieto di ritorno continuata.

Nel corso dei servizi straordinari di prevenzione intensificati nei pressi degli obiettivi più sensibili del territorio, un equipaggio della Volante si è recato nella mattinata di ieri presso l’ospedale Carlo Urbani riscontrando per l’ennesima volta la presenza della donna nigeriana, ormai nota, che non accenna a lasciare l’ospedale. La donna, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, risulta destinataria di foglio di via con divieto ritorno nel comune di Jesi per anni 2 emesso dal Questore di Ancona ancora in atto. Lei, ormai da tempo, in maniera cadenzata commette molteplici violazioni della misura di prevenzione cui è sottoposta, rifiutando qualsivoglia sostegno o soluzione alloggiativa al di fuori del comune. Pertanto, condotta negli uffici del Commissariato, in modo da impedire turbative o interruzioni del pubblico servizio, è stata deferita in stato di libertà per violazione del divieto di ritorno continuata. Alla stessa , in condivisione tra Polizia di Stato e Carabinieri, è stato notificato anche l’avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno e la signora è stata poi allontanata immediatamente dal comune di Jesi ove permane il divieto di ritorno.