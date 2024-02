Ospedale Engles Profili di Fabriano: a Pediatria ha preso servizio la dottoressa Linda Bordignon

FABRIANO – Nuovo importante innesto nella pianta organica dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Ha preso servizio, infatti, la dottoressa Linda Bordignon, pediatra pluri-specializzata che ieri, primo febbraio, ha incontrato i medici e i vari responsabili del presidio ospedaliero della città della carta. «Un nuovo punto di forza per il nosocomio con la volontà di mettere in rete un progetto pediatrico ospedale – territorio con la collaborazione di tutti gli specialisti interni e l’ausilio dei pediatri di libera scelta», si legge in una nota diffusa dalla direzione dell’Ast 2 di Ancona. La Pediatria dell’ospedale Engles Profili di Fabriano è aperta dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8 alle 14.

Le dichiarazioni

La dottoressa Bordignon lavorerà a tempo pieno per costruire un progetto attivando tutte le sinergie possibili. Nelle prossime ore è già in programma un incontro con i pediatri di base. «Ringrazio tutti, sono felice di essere qui – ha detto la dottoressa Bordignon – ho avuto diverse esperienze formative e lavorative. Posso assicurare che proveremo a creare qualcosa qui per un’alta qualità delle cure, dai controlli di base a tutto il resto», le sue prime dichiarazioni. «Troverete una persona con grandi doti, di notevole spessore – ha aggiunto la dottoressa Antonella Bonucci – la caratterizzano competenza e buona volontà», le ha fatto eco. Soddisfazione da parte di tutti. «Con questo nuovo tassello nell’organico la Direzione Generale della Ast Ancona potenzia l’ospedale al suo interno e in rete con il territorio», si conclude la nota.