Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, aria condizionata ko in pneumologia. I pazienti: «Non si respira»

JESI – «Non si respira, l’aria condizionata non funziona, siamo stati costretti a utilizzare dei ventilatori nelle stanze per contrastare la calura». La segnalazione arriva da alcuni pazienti ricoverati nel reparto di Pneumologia dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, quinto piano. Una unità operativa particolarmente delicata, dove una trentina di pazienti stanno combattendo con malattie dell’apparato respiratorio, e che nell’ultima settimana si sono dovuti ingegnare per contrastare le temperature roventi e l’umidità.

«L’aria condizionata non funziona da almeno una settimana ed è strano che solo in questo reparto sia così», lamentano i pazienti. «In tutte le stanze ci sono ventilatori, specie venerdì notte era insopportabile il caldo». La segnalazione è arrivata alla Direzione sanitaria del nosocomio jesino, che l’ha presa in carico e anzi, rassicura che «i servizi tecnici stanno lavorando per ripristinare la situazione al più presto possibile», fanno sapere, aggiungendo il dispiacere per i disagi creati ai pazienti. Ovviamente, essere nel pieno della settimana di Ferragosto e delle ferie non aiuta le riparazioni/sostituzioni di eventuali componenti, ma certamente la problematica non viene ignorata, anzi. Si sta lavorando e in capo a qualche giorno la problematica dovrebbe essere risolta.