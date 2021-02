Jesi, Paola Baioni racconta l’amore per la vita nel libro L’orgoglio di averti accanto

Primo romanzo per l'ex bancaria jesina con la passione per la lettura. «Vorrei lasciare una testimonianza, spero di donare un pizzico di serenità in questo periodo difficile»

JESI – «Il mio è un libro lieve, che parla d’amore e di abbracci. In un periodo molto complesso. Spero di riuscire a donare un pizzico di serenità a quanti lo leggeranno». È nato in spiaggia L’orgoglio di averti accanto. Paola Baioni, l’autrice, si è lasciata ispirare dal profumo del mare e dai colori delicati della sabbia. Ha lasciato viaggiare la fantasia fra Senigallia e Bologna, muovendosi tra la quiete delle onde e lo scompiglio ideologico e sentimentale del capoluogo emiliano degli anni Settanta. Un romanzo che racconta la storia di un ragazzo e una ragazza, entrambi sposati, che si incontrano nella piscina in cui portano i rispettivi figli. E si innamorano, non riuscendo più a fare a meno l’uno dell’altra. Sentimenti intensi che riconducono gli occhi e il cuore agli anni universitari, alle occupazioni, ai primi giorni della giovinezza, le fondamenta emozionali dell’età adulta.

«Leggo tantissimo ed era da un po’ che volevo scrivere qualcosa di mio. Così ho elaborato l’idea e l’ho sviluppata – spiega Paola Baioni, jesina, ex bancaria (moglie dell’ex sindaco di Jesi Marco Polita) -. Tutto è nato d’estate, a Senigallia. Mi guardavo attorno e ho iniziato a tradurre la fantasia in parole. Ho realizzato un mio grande desiderio. Ci tenevo tanto a lasciare una testimonianza tangibile di qualcosa che ho fatto con grande felicità». Dal 2015, infatti, Paola Baioni fronteggia con coraggio un tumore cerebrale, che l’ha costretta a sottoporsi a molte cure. «Nella sfortuna della malattia – afferma convinta – ho avuto la fortuna di incontrare medici meravigliosi e bravissimi. Chi riceve una diagnosi come la mia non deve scoraggiarsi, oggi le cure ci sono».

Un racconto per tirar su il morale, per sentire di nuovo quanto si è perso con l’epidemia. A partire dai sorrisi, bloccati dalle mascherine e depotenziati dal distanziamento. Questo è L’orgoglio di averti accanto per Paola Baioni. «Personalmente – confessa l’autrice – è da cinque anni che sono in lockdown. Che non vado più al ristorante, al cinema, o in teatro, per paura di ammalarmi. Posso comunque dire di aver vissuto normalmente. Grazie ai medici, appunto, e alla mia famiglia. La malattia ha certamente influito nella stesura del libro e nella scelta del tema caratterizzante: l’amore».

Non resta che recarsi alla libreria Incontri di Costa Mezzalancia, a Jesi, per acquistare L’orgoglio di averti accanto di Paola Baioni.