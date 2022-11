Jesi, Comune al lavoro per allestire i mercatini di Natale

I mercatini saranno collocati in piazza Federico II per tutto il mese di dicembre e durante l’epifania. Al via la ricerca degli operatori

JESI – Piazza Federico II ospiterà i mercatini di Natale. Questo ha stabilito l’amministrazione comunale avviando la ricerca di esercenti per il commercio su aree pubbliche, artigiani, imprenditori agricoli, creativi e hobbisti intenzionati a partecipare. L’idea è quella di realizzarli in piazza Federico II, dal prossimo 3 dicembre fino al 6 gennaio.

In vendita, prodotti natalizi, articoli da regalo, artigianato artistico tradizionale locale e nazionale, dolciumi ed enogastronomia tipica. «L’amministrazione comunale – spiega la giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo – sta organizzando iniziative trasversali da quelle culturali, dell’associazionismo a quelle del settore sviluppo economico volte a promuovere il territorio per il periodo di Natale periodo molto importante per il commercio, per i servizi ed anche per il turismo e ciò al fine di sostenere lo sviluppo economico della città. Tra le varie attività in corso di programmazione rientra anche il rilancio di un mercatino di natale già istituito con precedente deliberazione dell’anno 2014 e rivolto agli hobbisti, che si intende riproporre quale mercato sperimentale rivolto agli operatori professionali oltre che ai creativi ed agli hobbisti».

Quaranta i posteggi a disposizione di cui 18 posteggi per operatori per il commercio su aree pubbliche, 7 per imprenditori agricoli, 5 per artigiani, 8 per operatori muniti di tesserino per creativi e 2 per gli hobbist. I posteggi liberi saranno assegnati prioritariamente agli operatori per commercio su aree pubbliche, agli artigiani ed agli imprenditori agricoli.

L’amministrazione ha intenzione di avvalersi anche di una ditta specializzata alla quale affidare la concessione per avere un supporto nella ricerca degli espositori e nell’organizzazione del mercato, «tenendo conto che la somma posta a carico degli operatori deve essere contenuta». L’investimento complessivo ammonta a circa 2 mila euro.

Fra gli obiettivi, alla luce del confronto dello scorso 6 ottobre con le organizzazioni di categoria, anche quello di evitare il trasferimento dei due mercati settimanali del centro storico nel periodo natalizio.