Operaio ferito alla testa da un ramo, soccorsi difficili lungo la SS 76, tra Jesi e Monsano

A restare ferito gravemente è un giovane di 33 anni, trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso

MONSANO – Stava effettuando dei lavori di pulizia del verde a bordo strada, a margine del guard-rail della superstrada 76, tra Monsano e Chiaravalle, quando è stato colpito alla testa da un pesante ramo che doveva essere tagliato. A restare ferito gravemente è un giovane operaio di 33 anni di Recanati, dipendente di una ditta di Osimo.

Il ragazzo, colpito alla testa, aveva una ferita piuttosto profonda anche se è rimasto sempre cosciente. L’allarme è scattato verso le 10 di stamattina. Sono stati i colleghi della squadra al lavoro in quel tratto ad allertare il numero unico di emergenza 112 e far convergere i soccorsi sanitari, che si sono rivelati particolarmente difficili per via della zona impervia: sono infatti dovuti intervenire i vigili del fuoco di Jesi che hanno caricato l’operaio sulla barella fornita dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi, lo hanno poi trasportato fino all’ambulanza visto che la squadra stava bonificando il verde in una scarpata adiacente alla superstrada a circa 8 metri di dislivello dalla sede stradale.

Dalla centrale operativa del 118 è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro 01 da Torrette che però non ha trovato uno spazio adeguato per l’atterraggio. Così il ferito, con la collaborazione dei pompieri, è stato caricato in ambulanza e trasportato con un codice giallo al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso. Sul posto anche la Polstrada e i Carabinieri.