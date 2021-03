JESI – Jennifer Ruggeri e Andrea Del Federico: sono stati loro vincitrice e vincitore del Torneo Open Jesi Trofeo Fiordelmondo Lubrificanti al Circolo Cittadino di Jesi.

Al centro Jennifer Ruggeri, vincitrice del Torneo Open Jesi Trofeo Fiordelmondo Lubrificanti femminile, insieme ad Alessandro Carbonari (Circolo Cittadino Tennis Club) e, a destra, Diego Fiordelmondo

Jennifer Ruggeri, atleta del C.T. Bologna, si è imposta 2-1 (7-6, 1-6, 10-7) nell’atto conclusivo su Elena Omiccioli del C.T. Montecchio. Nel maschile, successo per Andrea Del Federico, TC Open Orvieto, su Federico Mazzarini del Tennis Club Matelica: 2-0 (6-4, 6-3) il punteggio della finale.

In semifinale erano state Yaima Perez Wilson e Beatrice Caruso fra le donne, Lorenzo Battista e Enrico Piergallini fra gli uomini a cedere il passo ai protagonisti dell’ultima giornata di competizioni, dopo tre settimane di sfide che hanno riacceso di passione gli impianti di via del Molino.

La premiazione del Torneo Open Jesi Trofeo Fiordelmondo Lubrificanti maschile. Al centro i finalisti Federico Mazzarini, a sinistra, e Andrea Del Federico

Alla chiamata del Circolo, hanno risposto in quasi 300, da buona parte del centro Italia. Un bel segnale.

«Veramente un risultato eccezionale, qui e in altri circoli delle Marche. Numeri importanti che testimoniano la grande voglia di tornare presto alla normalità» commenta Stefano Sampaolesi, delegato provinciale della Federazione tennis. «Tanti iscritti, siamo molto contenti» può dire per l’organizzazione Alessandro Carbonari, presidente del Circolo Cittadino Tennis Club.

Da sinistra il delegato provinciale Fit Stefano Sampaolesi, la finalista Elena Omiccioli, Alessandro Carbonari (Circolo Cittadino Tennis Club), Jennifer Ruggeri vincitrice del Torneo Open Jesi Trofeo Fiordelmondo Lubrificanti femminile, Diego Fiordelmondo

«Un punto di partenza per il settore agonistico e l’Accademia– sottolinea ancora Carbonari- l’evento è stato organizzato per far giocare in primis i nostri atleti e lanciare questo progetto futuro».

Evidenzia Diego Fiordelmondo di Fiordelmondo Lubrificanti: «Lo sport è veicolo di valori, per questo abbiamo sostenuto questo appuntamento. Un segnale di fiducia e spettacolo, specie in questi momenti».