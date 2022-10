Open day passaporti al Commissariato di Jesi, 100 pratiche evase

JESI – Giornata di apertura straordinaria dell’Ufficio passaporti al Commissariato di Jesi. L’iniziativa era già programmata per domenica scorsa e rientra nel quadro delle attività disposte dal Questore di Ancona Capocasa e finalizzate a ridurre i tempi di attesa dilatatisi nel tempo per via della pandemia. Accolta favorevolmente dalla cittadinanza, in tantissimi si sono presentati in Commissariato, con un’affluenza in forma organizzata, ordinata e conforme alle misure sanitarie tuttora in atto.

Gli sportelli aperti per tutta la giornata hanno consentito di accettare circa 100 pratiche di rilascio del passaporto; il titolo sarà consegnato nei prossimi giorni mediante appuntamento che sarà fissato direttamente dal Commissariato. Gli agenti preposti, contatteranno telefonicamente gli interessati con i quali sarà concordato giorno e ora di consegna.

Da oggi dunque tutto riprende come di consueto, cioè tramite prenotazione attraverso il portale Istituzionale oppure, nei casi di urgenza che andranno documentati, tramite Pec, in attesa della prossima giornata dedicata ad una nuova apertura straordinaria, già fissata per domenica 30 ottobre dalle ore 8,30 alle 14 e dalle 14,30 alle 20.