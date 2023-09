‘L’Odissea’ di Tonino Guerra in scena al Mercato Coperto di via Mercantini

JESI – Una doppia sfida: del linguaggio e della location. L’Odissea (viaggio del poeta con Ulisse, drammaturgia scritta da Tonino Guerra, sarà portata in scena venerdì 1 e sabato 2 settembre alle ore 21,30 dall’associazione Res Humanae-Teatro Luce con il patrocinio del Comune. La location, inedita e suggestiva, che ospiterà la lettura scenica, è quella del Mercato coperto di via Mercantini.

Oggi la presentazione del doppio appuntamento del weekend.

«Esploriamo così nuovi spazi cittadini per creare commistioni nuove di linguaggi e di forme d’arte per tutti», spiega l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli. L’opera fa parte di una triade epica iniziata nel 2022 al Piccolo di San Giuseppe con l’Eneide. «Si chiuderà il prossimo anno con l’Iliade di Alessandro Baricco – spiega il regista Paolo Pirani – in questa reinterpretazione del poema epico, Tonino Guerra parla con Ulisse, non con l’epico sterminatore di troiani, ma con il pellegrino stravolto e affaticato del mare. Guerra affronta un’altra sfida drammaturgica, un allestimento originale, una lettura scenica a più voci».

Cambio di location per l’allestimento a causa dell’impraticabilità del teatro rionale Il Piccolo (storica sede operativa dell’associazione), coinvolto nel consolidamento dell’attiguo edificio religioso. Pertanto, l’assessore Brecciaroli ha lanciato la sfida dei nuovi contenitori culturali cittadini con uno spazio già di per sé “alternativo”, cioè il mercato coperto di via Mercantini. «Questo rafforza l’idea del cosiddetto “teatro totale”, dove la messa in scena tende a coinvolgere in toto lo spazio a disposizione, canonico o meno, in un unicum espressivo e comunicativo, cui attori e spettatori sono coinvolti alla pari in un viaggio creativo e sensoriale. In questo caso – conclude Pirani – lo spettatore avrà anche modo di rendersi ancor più partecipe dell’evento, lasciando una traccia della sua presenza con un pensiero sulla “rete dei fiori rossi”».

La lettura scenica della scrittura in otto canti sarà eseguita da Cristina Cirilli, Mugia Bellagamba, Dante Ricci e Paolo Pirani. La modalità di presentazione del testo è, una volta ancora, affidata alla lettura, come mezzo consono alla narrazione epica e forma interpretativa cara allo stesso Guerra che scrisse appositamente tanto per il suo vagheggiato “teatro di parola” o di poesia. E perché la lettura scenica rappresenta in quanto tale un’altra scommessa interpretativa, dovendo sopperire al supporto visivo della scenotecnica della classica messa in scena. Questo “viaggio del poeta con Ulisse” è in realtà condiviso con una quinta paritetica “voce”, quella della musica, questa volta dal vivo, a rendere l’amalgama più completa e screziata: le melodie al pianoforte sono di Marta Tacconi. «Eseguirò la Sonata k331 di Mozart – spiega la pianista – perché è una musica classica, eterna come il testo». Vi saranno anche immagini proiettate a tutto tondo, volutamente a ingoiare spazi e avventori tirati tutti quanti dentro al viaggio creativo di un artista poliedrico come Guerra che illustrò il suo viaggio con Ulisse e altri protagonisti (Polifemo, Nausicaa, Circe, le sirene, Penelope ..) a cominciare dal Cavallo, con l’ausilio di cartelloni dipinti che fanno da scenografia alla lettura scenica. Ingresso 15 euro. Info: 338.2875485.