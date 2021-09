Jesi, il nuovo centro Alzheimer è realtà. Grazie a Cassio Morosetti

Il compianto fumettista ha donato 800 mila euro per la realizzazione della moderna struttura di via Finlandia. Il Comune sta completando gli esterni, edificio già preso in carico

JESI – La città di Jesi ha un nuovo e moderno centro per la cura dell’Alzheimer. Grazie a Cassio Morosetti, che ha donato 800 mila euro per la realizzazione della struttura, le persone affette da questa patologia possono finalmente contare su di un edificio innovativo, studiato appositamente per tali esigenze.

Sarà l’Azienda pubblica Servizi alla Persona a gestire il centro Alzheimer. L’edificio è sorto al posto dell’ex asilo Cepi, demolito dopo essere stato giudicato non più sicuro nel 2016. Di un milione di euro la spesa complessiva. Per validare il progetto il Comune si è avvalso della consulenza tecnico specialistica di Tesis, centro di ricerca sui sistemi e sulle tecnologie per le strutture sanitarie sociali e della formazione del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. Realizzato un edificio di 600 metri quadrati distribuiti su un unico piano, con fondamenta in calcestruzzo, struttura in legno e soluzioni architettoniche appositamente studiate tenendo conto della tipologia degli ospiti.

«Va ricordato che questa realizzazione è stata resa possibile dalla generosità di Cassio Morosetti, che ci permetterà con l’altro suo lascito di eseguire ulteriori importanti opere. Una soddisfazione vedere verso la conclusione anche questo intervento, dopo un lavoro straordinario in questi anni in campo sociale da parte della amministrazione», le parole del sindaco Massimo Bacci.

L’amministrazione ha già preso in carico l’edificio, di fatto operativo, e sta effettuando alcuni lavori complementari per migliorarne la funzionalità, con particolare riferimento agli esterni e ai marciapiedi circostanti. Entro il mese di settembre dovrebbe entrare a pieno regime, con tanto di inaugurazione ufficiale.