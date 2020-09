Nuovi parcheggi a pagamento a Jesi, le ipotesi dell’amministrazione

JESI – Nuove aree di sosta a pagamento, il Comune ha definito le zone in cui introdurre ulteriori parcheggi blu, ad integrazione degli attuali. Venerdì 25 settembre, in consiglio comunale, la pratica sarà messa in discussione e votazione.

Rispetto alle proposte già formulate, la giunta Bacci ha ipotizzato «una rimodulazione del lay out degli stalli soggetti alla sosta a pagamento: attuali stalli di sosta, parte degli stalli in viale della Vittoria, parcheggio delle Conce, parcheggio Mercantini (con esclusione del parcheggio della Stazione, di via Roma e del parcheggio Centro commerciale il “Torrione”)». Verranno inoltre adottate «soluzioni e tecnologie di smart parking per la gestione della sosta a pagamento con conseguente aggiornamento del piano degli investimenti e del modello di gestione della sosta».

Infine, sarà elaborato il piano tariffario, «nonché l’aggio da riconoscere al concessionario al fine della sostenibilità dal punto di vista economico finanziario anche attraverso l’elaborazione di più scenari». Nel dettaglio, le soluzioni di smart parking per la gestione delle aree di sosta a pagamento

saranno oggetto di uno specifico progetto che sarà messo a punto dalla Jesiservizi srl. Sarà la giunta comunale a individuare esattamente le nuove aree da assoggettare al pagamento. Esse saranno recepite all’interno del Piano della sosta cittadino.

L’amministrazione Bacci ha già specificato le ipotetiche tariffe da applicare, che saranno comunque riconsiderate per allinearle agli obiettivi da raggiungere:

– Stalli di sosta attuali: «Tariffa prima ora analoga a quella attuale con incremento nelle ore successive, caratterizzando così gli stalli attualmente gestiti a pagamento come aree “ad alta rotazione”».

– Nuovi stalli di sosta zona centrale (Viale Vittoria, Conce): «Tariffa prima ora particolarmente vantaggiosa, con lieve incremento nelle ore successive, caratterizzando così gli stalli come aree “a sosta media”».