Jesi, nuovi gestori per Ludoteca, biblioteca dei Ragazzi e Informagiovani

JESI – Biblioteca dei Ragazzi, Ludoteca e Informagiovani hanno finalmente un nuovo gestore. Individuate le cooperative che si occuperanno di gestire i servizi fino a marzo 2021. L’amministrazione ha formalizzato due giorni fa l’esito della procedura negoziata. Due le offerte pervenute, una per ciascun servizio.

Sarà la Cooss Marche soc. coop. Onlus a occuparsi della Ludoteca e dei servizi accessori alla Biblioteca dei Ragazzi, rimasta sguarnita di personale dopo il pensionamento di Francesca Ciampichetti. Mentre toccherà alla Costess soc.coop.sociale curare l’Informagiovani.

La Biblioteca dei Ragazzi ha sede in via San Giuseppe 20, all’interno del complesso scolastico “Garibaldi”. Il servizio di prestito è gratuito così come le visite guidate alle scuole che, previo appuntamento, vengono effettuate in orario scolastico. Il patrimonio librario si aggira intorno ai 17.000 volumi, distribuiti in 5 sale contraddistinte da colori diversi a seconda dell’età degli utenti e delle funzioni a cui sono destinati. Attiva dal 1989, invece, la Ludoteca, sempre ubicata all’interno del medesimo complesso.

Il centro Informagiovani fornisce orientamento su lavoro, formazione, estero, tempo libero. Avviato nel 1998, è un servizio gratuito del Comune di Jesi. Sta in Largo Allende 13.