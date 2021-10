Jesi, Nuova Edil System in lutto per la morte dello storico fondatore Antonio Gambini

JESI – Lutto alla Nuova Edil System srl, l’impresa edile fondata a Jesi in viale don Minzoni 3/B negli anni ottanta da Antonio Gambini. Lo storico imprenditore edile, capostipite di un’azienda che nel corso degli anni ha garantito lavoro e stipendi a tantissimi operai specializzati e alle loro famiglie, si è spento questa notte (22 ottobre) verso l’una, all’ospedale “Carlo Urbani” dove era ricoverato.

Antonio Gambini

Antonio Gambini aveva 75 anni e combatteva da molto tempo con problematiche al cuore. Ad annunciarlo, con un sms che ha gelato il cuore dei dipendenti, è stato il figlio Danilo anche lui in azienda: “Stanotte Antonio ci ha lasciati per sempre”. Un dolore immenso per un uomo definito da tutti «generoso, altruista, molto umano che sapeva ascoltare e comprendere i problemi dei suoi dipendenti». Gambini è la storia della sua Edil System, l’ha fatta nascere, l’ha sostenuta anche nei momenti di crisi più complessi come nel 2000 quando l’assetto societario è passato da Srl a Spa. Ma lui, Antonio, è sempre rimasto il presidente di quella squadra che affrontava coraggiosamente la crisi dell’edilizia e del mattone. Nel 2012 la Nuova Edil System è tornata srl. Ma ha sempre resistito, come il suo capostipite che combatteva con problemi gravissimi di salute che gli impedivano di essere onnipresente in azienda come aveva sempre fatto.

«Fino a prima della pandemia era il primo ad arrivare, quasi all’alba ed era l’ultimo ad andare via – ricordano i dipendenti –, una persona eccezionale, attaccatissima al lavoro, il vero pilastro di questa realtà. Mancherà a tutti».

Nel corso degli anni, i problemi di salute di Gambini si sono aggravati anche se lui ha cercato di restare attaccato alle sue certezze: i due figli Lory e Danilo (entrambi nell’azienda di famiglia), che ha voluto ancora più vicini a sé dopo la scomparsa della moglie Bruna Bilovi (mancata circa 30 anni fa), e la sua azienda. In passato era stato anche socio del Rotary club di Jesi, salvo poi dover lasciare il sodalizio proprio per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato di Ciccoli e Brunori in via don Battistoni a Jesi, sarà possibile rendergli omaggio dalle ore 8,30 di sabato 23 ottobre.

I funerali saranno celebrati domenica (24 ottobre) alle 9 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe. La tumulazione nel cimitero comunale di Santa Maria Nuova.