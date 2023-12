Nuova app Fabriano Turismo donata da don Umberto Rotili al Comune

FABRIANO – Regalo di Natale di don Umberto Rotili, parroco della chiesa della Misericordia, alla città di Fabriano: una nuova app, Fabriano Turismo, che consentirà al turista di conoscere il patrimonio culturale e artistico della città e dei suoi borghi storici in modo facile e veloce, con molti contenuti e aneddoti che rendono questo strumento innovativo e all’avanguardia per visitare i luoghi e apprezzare le bellezze del territorio. L’applicazione, già scaricabile gratuitamente, è stata presentata questa mattina. «Don Umberto Rotili, a testimonianza del suo grande affetto verso la città di Fabriano ha voluto farle un dono di grande valore, anche simbolico, creando, grazie ad un supporto tecnico altamente qualificato, uno strumento che consentirà al turista, ma anche allo stesso residente, di conoscere e condividere informazioni sul nostro patrimonio culturale e sulle iniziative offerte», il commento del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.

La dichiarazione

«Pochissime città possono vantare un’applicazione così all’avanguardia, che rappresenta una grande opportunità di valorizzazione e di sviluppo per una città che aspira ad emergere nel panorama dell’offerta turistica per le tante bellezze di cui può vantare. Don Umberto ha colto questa esigenza e ha voluto colmarla, prima pensando allo strumento più adatto, poi, una volta individuata l’applicazione migliore, lavorando ai contenuti. In questo è stato coadiuvato da tanti appassionati che hanno contribuito ad arricchire di notizie e informazioni preziose le descrizioni. Senza dimenticare anche i soggetti più svantaggiati: la sezione podcast è infatti dedicata alla descrizione dei diversi siti attraverso la narrazione vocale, consentendo così anche ai non vedenti di poter conoscere i diversi luoghi. L’applicazione è poi stata donata da Don Umberto al Comune di Fabriano con un atto formale. Sarà ora il Comune ad avere il compito di mantenere i contenuti sempre aggiornati e implementarli con il contributo di tutti i soggetti interessati. Un dono di enorme valore, che può rappresentare il volano per una crescita turistica a cui la nostra città può aspirare. Grazie a Don Umberto da parte dell’intera città per la sua generosità e la sua lungimiranza. Non resta che scaricare l’app Fabriano Turismo per immergerci nelle bellezze della nostra città», ha concluso il Primo cittadino di Fabriano, Daniela Ghergo.