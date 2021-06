Notte Azzurra dello Sport ai giardini pubblici di Jesi, oltre sessanta adesioni

JESI – Sono una sessantina le adesioni alla Notte Azzurra dello Sport. Grande successo per il bando lanciato dall’amministrazione, a conferma della voglia di riprendersi un po di quella normalità perduta causa covid. L’evento, in programma nel mese di settembre, si svolgerà ai giardini pubblici, sia per la possibilità di mantenere un migliore distanziamento, che per i cantieri aperti in centro storico.

Adesioni ancora aperte, comunque, come conferma l’assessore allo sport, Ugo Coltorti. Sul sito web del Comune è possibile formulare la richiesta di partecipazione compilando un modulo online. «L’idea – ha avuto modo di dire Coltorti – è di puntare sul secondo fine settimana di settembre, quello dell’11 e 12. Ma, sono sincero, se per allora le condizioni dovessero essere ancora quelle attuali, con l’esigenza di restrizioni e limitazioni come ne sono adesso in corso, lasceremmo perdere. Ma confidiamo che nelle prossime settimane la situazione migliori, anche grazie alla campagna vaccinale. E allora lavoriamo in vista della possibilità di svolgere l’evento».