Nominato il commissario della Lega a Fabriano: è la consigliera regionale Simona Lupini

FABRIANO – Simona Lupini, consigliera regionale, professione psicoterapeuta, è il nuovo Commissario della Lega a Fabriano. Lo comunicano il segretario regionale on. Giorgia Latini e quello provinciale Elena Campagnolo sottolineando come la nomina sia nel solco dell’attenzione che la Lega riserva da sempre alla città della Carta e alle crescenti problematiche che i fabrianesi si trovano ad affrontare.

«Rinnoviamo l’impegno su Fabriano puntando ad alimentare quella sintonia con i cittadini che, da sempre, è stimolo operativo ed occasione di ulteriore sviluppo del progetto Lega», spiegano Latini e Campagnolo. «Al governo dell’Italia e delle Marche stiamo dando risposte concrete alle nostre comunità: per il suo dinamismo progettuale e operativo Simona Lupini è la persona giusta per interpretare il progetto Lega lavorando fianco a fianco con militanti, sostenitori e simpatizzanti per strutturare un partito in continua crescita». L’endorsement ricevuto da parte dei vertici regionali, il segretario Giorgia Latini, e dei vertici provinciali, il segretario Elena Campagnolo.