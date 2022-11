Il Nomadi Fans Club di Chiaravalle dona 2000 euro per gli alluvionati

CHIARAVALLE – Bel gesto di solidarietà da parte del Nomadi Fans club “Stop the World” di Chiaravalle-Ancona nei confronti delle popolazioni alluvionate di Senigallia e del suo entroterra. «Il popolo nomade non si ferma mai nella solidarietà – fa sapere il presidente del club Chiaravalle-Ancona Matteo Paniconi – abbiamo lanciato un appello a tutti i fans club dei Nomadi in Italia per una raccolta di denaro in seguito all’alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre scorso. Sappiamo tutti cosa è successo, le immagini di distruzione e morte sono impresse nei nostri occhi, danni ingenti alle popolazioni e alle nostre terre…un disastro, quindi si è deciso di aiutare una realtà di quel territorio colpito che proprio nell’emergenza si è data molto da fare: la Croce verde di Ostra e Pianello di Ostra. Un’associazione benefica che tanto si spende per la collettività e per il bene della comunità, ma che durante l’alluvione ha fatto ancora di più».

Sono stati raccolti 1900 euro, donati questa mattina all’associazione nel corso di una simbolica cerimonia. Ma non basta. «Inoltre – conclude Paniconi – fin da subito abbiamo promosso una raccolta di beni e materiali per la pulizia del fango presso i negozi “Sì con te” e “Acqua e Sapone” di Chiaravalle, grazie alla generosità delle persone abbiamo raccolto molti beni che poi abbiamo donato al Comune di Ostra». Un piccolo grande aiuto che, unito alle tantissime mani tese per la solidarietà, costituisce un importante anello della catena della ripresa.