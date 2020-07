New Beetle, il tour operator che regala cultura ai tempi del covid

JESI – Niente English Summer Camp per New Beetle. Il covid-19 non lo ha permesso, quest’anno. Ma la filosofia dell’azienda jesina, proiettata al futuro e in crescita costante, non prevede soste. Il tour operator marchigiano, fra i leader italiani nell’organizzazione dei viaggi studio, ha così deciso di organizzare un momento di formazione ed educazione per i ragazzi: otto lezioni per insegnare l’inglese, rafforzando le nozioni acquisite a scuola. Un corso completamente gratuito, in un periodo in cui non è affatto scontato regalare professionalità e competenza. «Saltato l’English summer camp di Montecopiolo per le restrizioni dettate dall’epidemia, abbiamo pensato di mantenere comunque la relazione con la nostra clientela, soprattutto con i più piccoli – spiegano dalla New Beetle -. Volevamo ricreare, seppur attraverso uno smartphone o un pc, il senso dello stare insieme, condividendo momenti ludici ed esperienze formative».



English Rewind: questo il nome dell’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole medie che tanto apprezzamento sta riscuotendo. Cinque lezioni live sono già andate in scena, ma si possono comunque recuperare iscrivendosi al sito dedicato. «Questa formula mista con insegnante madrelingua e il gioco – spiegano dalla New Beetle – permetterà ai nostri ragazzi di imparare l’inglese con un metodo innovativo, efficace, stimolante e divertente: lo School Quiz! Un’esperienza complessa e coinvolgente che rende i ragazzi protagonisti, li farà apprendere attraverso il fare, in modo costante e naturale, accrescendo le loro conoscenze e competenze linguistiche. È sufficiente iscriversi per poter giocare, è tutto completamente gratuito! Sul nostro canale social si possono inoltre vedere le dirette Youtube».



New Beetle è un tour operator specializzato in viaggi e soggiorni per lo studio delle lingue straniere in tutto il mondo (Vacanze studio, formazione linguistica all’estero per gruppi scolastici, soggiorni individuali, anni scolastici all’estero, corsi di inglese in Italia). «Guidiamo i giovani verso una scelta costruttiva e determinante per il loro futuro e li assistiamo con cura affinché vivano l’esperienza più straordinaria della loro vita – fanno sapere dall’azienda di Jesi – . Siamo solidi e in crescita, grazie soprattutto al legame che si instaura con le persone che entrano in contatto con il nostro mondo. Quest’anno, anche alla luce delle difficoltà causate dal coronavirus, volevamo dare, prima ancora che ricevere. Riteniamo che, anche nei momenti difficili, la formazione, l’educazione, la cultura non possano essere sospese. E ci siamo mossi di conseguenza. Questa è la nostra filosofia».



