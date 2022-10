Il New BaskIN Jesi si allena a Moie, polemica politica sulle palestre

JESI – La società sportiva New BaskIn Jesi, nata per promuovere il basket inclusivo per ragazzi diversamente abili, non ha una palestra dove allenarsi. I suoi atleti arrivano da tutta la provincia di Ancona e il coach Luca Allegrini fa di tutto per trovare una palestra a Jesi, geograficamente baricentrica e da sempre territorio molto sensibile alle problematiche dell’handicap. Ma questa palestra non si trova, finché la Uisp non propone al NewBaskIN una struttura modernissima e attrezzata a Moie. E da qui si innesca una polemica politica che vede battagliare l’ex assessora ai servizi sociali Maria Luisa Quaglieri e il nuovo assessore Samuele Animali.

Tutto scaturisce dal post sui social in cui Luca Allegrini ringrazia la Uisp e bacchetta senza mezzi termini la nuova giunta. «Il New BaskIn Jesi ha trovato la sua casa sportiva – scrive – un grazie infinito alla Uisp, al suo presidente Stefano Squadroni e ad Adriano Palmucci, gli unici che si sono presi veramente a cuore la nostra situazione del non avere una palestra per allenarci. Siamo stati costretti ad emigrare a Moie, in una palestra meravigliosa, un gioiello edile sportivo che ogni città dovrebbe avere. Su Jesi – tuona – la nuova giunta comunale non ha dato la giusta importanza sportiva ed etica al nostro progetto, avendo altro a cui pensare… senza stare con le mani in mano ed in attesa del nulla, abbiamo deciso di emigrare…con importanti ed ovvi problemi di trasferimento dei nostri angeli, che arrivano da Falconara, Ancona e Castelferretti. Nulla fermerà il New BaskIN Jesi».

Fa eco a questo attacco l’ex assessora Maria Luisa Quaglieri: «Vergogna! – scrive a sua volta sui social – grandi proclami, grandi parole poi chi si è detto sempre attento alle fragilità, che però non ha trovato 20.000 euro per le famiglie in difficoltà anzi ha preferito spenderli diversamente, e non ha trovato una “casa” ad una squadra della quale Jesi dovrebbe andare fiera e farne un vanto per ciò che rappresenta. Provo profonda tristezza e vergogna, le parole sono vuote quando i fatti vanno in tutt’altra direzione», conclude.

Il NewBaskIN Jesi

Ma l’assessore Samuele Animali non ci sta e chiarisce la sua posizione. «Sento il dovere istituzionale oltre che personale di fare una ricostruzione corretta e trasparente dei fatti relativi alla questione NewBaskIn – precisa in una nota ufficiale del Comune – il calendario di affidamento delle strutture e palestre alle associazioni presenti sul territorio è stato redatto nel mese di agosto. Luca Allegrini, attuale coach della New Baskin fa richiesta all’Amministrazione di avere una palestra per le loro attività quando era ormai iniziata la preparazione atletica delle squadre già presenti nelle strutture. È stata quindi proposta una palestra in disponibilità del Comune che però non è risultata essere adeguata per riporre i materiali. Il coach Allegrini a questo punto fa espressamente richiesta di avere uno spazio presso le palestre Carbonari o Palazzetto; si tratta tuttavia degli unici impianti comunali che hanno i requisiti per il twirling, campionati nazionali di basket e di volley, pertanto già in uso dalle “prime squadre” seniores e juniores delle succitate associazioni e società. A questo punto – continua l’assessore – siamo intervenuti per valutare lo spostamento di una delle realtà sportive lì presenti, su un impianto provinciale e abbiamo offerto alla New Baskin l’utilizzo della Carbonari. Nuovamente l’ulteriore offerta dell’Amministrazione comunale è stata rifiutata perché l’orario proposto (ore 19) non era quello richiesto (ore 20). Abbiamo offerto di interessarci per uno scambio di orario in concerto con le altre società e qui è finita l’interlocuzione con il coach Allegrini. Quanto sopra è tutto documentato». Ma chiude con una nota per l’ex assessore Quaglieri. «Venendo alla parte politica – conclude Animali – è quantomeno singolare che una consigliera comunale, nonché ex assessora ai servizi sociali, faccia dichiarazioni pubbliche sui social prima di avviare una interlocuzione formale ed istituzionale come il ruolo da lei ricoperto richiede in queste occasioni. Altrettanto specioso è il mettere insieme questo con la questione “sussidi bollette”, trattandosi di graduatoria Asp 9, su fondi la cui destinazione è individuata dalla stessa Asp 9 con l’Amministrazione precedente. La presidenza Asp 9 peraltro non ha ritenuto di intervenire sul punto. Infine. Fino allo scorso giugno il New Baskin utilizzava un’altra palestra, non comunale. Chi era l’assessore ai servizi sociali lo scorso anno?».