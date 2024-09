A Jesi un incontro per educatori e genitori. La coach Cesaroni: «Sarà un pomeriggio di emozioni e vibrazioni»

JESI – «Un viaggio tra i sensi, emozioni e vibrazioni…rieducarci per educare». È questo il titolo dell’incontro previsto per sabato 21 settembre, ore 18.30, a Palazzo Pianetti di Jesi. Ad organizzarlo con l’associazione “Medicina per me”, la dottoressa Roberta Cesaroni, mental coach e coach adolescenziale, che parlerà di adolescenti ai genitori, per educarli ad educare.

In questi ultimi tempi, si moltiplicano le tragedie domestiche che vedono protagonista la rabbia dei figli nei confronti dei genitori. Da qui, la necessità di parlare dei ragazzi a chi dovrebbe insegnare loro a vivere, educandoli alla quotidianità. Ci sarà spazio pure per toccare l’argomento dei primi sette anni di vita: è qui che secondo Freud si plasma il cervello umano.

Roberta Cesaroni: «Ecco come educare i giovani» (foto di repertorio)

Sul palco, l’attore e doppiatore anconetano Luca Violini (che durante la sua lunga carriera ha prestato la voce a sceneggiati, fiction e spot pubblicitari per radio e tv). Con lui, pure il violinista Marco Santini e la giornalista Agnese Testadiferro. «Attraverso la voce di Violini e la musica di Santini, lavoreremo su quella piccola ghiandolina del cervello che pesa solo quattro grammi e che si chiama ipotalamo – spiega Cesaroni – Vorremmo regalare un tracciato emozionale positivo di serenità che porti gli educatori a vivere in serenità e felicità, attivando dopamine ed endorfine. D’altronde, è tutto un meccanismo dopaminergico».

Dottoressa Cesaroni, che evento sarà quello di sabato?

«Sarà un pomeriggio di emozioni e di vibrazioni che vivremo attraverso i sensi. Un momento dedicato a genitori, insegnanti ed educatori. L’idea è quella di dare loro suggerimenti per rieducarci ad educare. Viviamo un tempo in cui convivono cinque generazioni differenti: ci sono genitori che stanno educando i ragazzi della generazione Zeta e quelli della generazione Alfa (0-14 anni)».

Cosa distingue una generazione dall’altra?

«Le convinzioni limitanti, i valori, i propri pensieri, gli ideali, gli idoli. E sono questi i fattori che potrebbero scatenare un confronto-scontro. L’adolescenza inizia intorno ai 13 anni e si conclude verso i 27. È un periodo di passaggio, di ribellione, di allontanamento dalla propria famiglia e dalle istituzioni, quindi anche dalla scuola. Se la famiglia e gli educatori non sono preparati a questa trasformazione dell’adolescente, è lì che inizia lo scontro».

La mental coach Roberta Cesaroni (foto per sua gentile concessione)

Di cosa ha bisogno l’adolescente?

«Di essere compreso e confortato. C’è necessità di un’alleanza, che è soprattutto quella genitoriale. Tenga presente che la prima agenzia educativa è la famiglia».

E agli educatori, invece, cosa serve?

«Bisogna che capiscano quale sia il loro ruolo. I ruoli devono essere chiari – ribadisce – I genitori devono decidere quale educazione trasmettere ai propri figli, se autoritaria o autorevole. Non possono giocare tra l’autorità e l’autorevolezza».

In che senso?

«Il genitore deve sapere come educare i propri figli. L’autorità in un momento come questo non funziona. Quando il genitore pretende e dà le regole e quando il genitore è troppo autoritario, i figli fuggono, scappano, vivono di rabbia e di vendetta. Non vogliono un genitore amico, ma vogliono un genitore che ascolti, che trascorra del tempo per ascoltare le loro richieste».

Si può sempre recuperare il rapporto genitori-figli?

«Sì, è sempre possibile. Ma il rapporto si recupera se è il genitore a cambiare».

La locandina dell’evento

Prosegua…

«L’adolescente entra in un vortice in cui, se non è compreso o non è ascoltato, si lascia andare: alla fuga, alla vendetta, alla rabbia. Ed è questo il momento pericoloso dove il ragazzo, non sentendosi compreso e soprattutto amato o alleato in particolar modo con la madre, fugge, scappa. E si può rifugiare nel vizio, come l’alcool o il fumo. Tra i 13 e i 14 anni c’è una ˊpotatura sinapticaˊ, e molte sinapsi formate nei primi anni di vita vengono eliminate. Di conseguenza, si possono creare nuove sinapsi nel cervello dei ragazzi. Loro in realtà non aspettano altro».

Qual è l’età più difficile?

«Quella fra i 13 e i 16 anni. Per gli adulti, è solo una questione di pazienza: si tratta di decidere quale metodo educativo imprimere. Autoritario o autorevole? L’autorità porta solo alla vendetta, mentre l’autorevolezza porta a una sana disciplina».