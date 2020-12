Jesi, il Natale solidale della Croce Rossa: il Mercatino in piazza della Repubblica

JESI – In una giornata dell’Immacolata così piovosa e triste per il carico di notizie negative rimbalzare sulla stampa, c’è chi riesce a far spuntare un sorriso: sono i volontari del Comitato di Jesi della Croce Rossa Italiana, che stoici, da questa mattina sono sotto le logge di palazzo Magagnini, in piazza della Repubblica a Jesi, con il loro bel Mercatino solidale. Uno stand colorato e festoso, allestito nonostante il meteo pessimo, dalle 8 alle 20, per dare un segnale positivo e di solidarietà alla cittadinanza.

Il Mercatino è una tradizione per la Cri e con vari cambi di location, ha sempre contribuito a rendere magica questa atmosfera natalizia che nonostante le lucine intermittenti, non si sente poi tanto. La Cri ha allestito un banchetto con vari oggetti artigianali confezionati con pazienza e creatività dagli stessi volontari, capitanati dall’inossidabile magnifico presidente dottor Francesco Bravi che ha coordinato l’iniziativa. E tra statuette natalizie, morbidi gufetti portafortuna, sacchettini profumati per gli armadi, decorazioni per l’albero e per la casa, piccoli presepi o palline creative per abeti differenti, c’è solo da scegliere. Ogni acquisto andrà a sostenere chi fa del bene quotidianamente per la collettività.