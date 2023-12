Natale sicuro a Fabriano: forze dell’ordine in campo per la sicurezza di tutti

FABRIANO – Le forze dell’ordine di Fabriano impegnate nell’operazione Natale sicuro in città e nel comprensorio. Previsti una serie di controlli, partiti da ieri 23 dicembre e che si protrarranno fino al 26 dicembre, per aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti, vigilare sui corretti festeggiamenti nei luoghi pubblici e contrastare la recrudescenza dei furti in appartamento e l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida.

I controlli

Come annunciato dal Comando provinciale dell’Arma, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, in collaborazione con tutte le altre stazioni sparse nel comprensorio, sono pronti a pattugliare le strade e, quindi, a istituire una serie di posti di controllo, soprattutto durante le ore serali e notturne. Un’operazione che vedrà impiegati il maggior numero possibile di militari. Si cercherà, quindi, di presidiare il territorio e controllare gli spostamenti e far desistere eventuali malintenzionati e/o malviventi dai loro propositi criminosi. Lo stesso dicasi per gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, in ossequio alle disposizioni emesse dal Questore di Ancona e per gli agenti della Polizia municipale agli ordini del comandante Cataldo Strippoli. I controlli più serrati che partiranno da questa sera, vigilia di Natale, sono frutto di un’intensa collaborazione fra le varie forze dell’ordine che operano a Fabriano e nel comprensorio e continuano a dare frutti in termini di denunce, arresti e prevenzione di reati. A preoccupare rispetto agli anni scorsi, il ritorno dei furti in appartamento. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati registrati oltre 15 fra riusciti e solo tentati. Quasi sempre ad essere prese di mira sono le abitazioni nelle numerose frazioni cittadine. Per questo motivo le forze dell’ordine cittadine hanno intensificato i controlli serali e notturni.