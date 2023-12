Natale con San Floriano, tornano la casetta castagne e vin brulè e gli eventi natalizi dell’Ente Palio a Jesi

Sarà attiva tutti i weekend fino al 24 dicembre ma ospiterà anche la Croce Verde e il Centro Alzheimer per le loro raccolte fondi. Il 26 dicembre la rievocazione della nascita dello Stupor Mundi in piazza Federico II

JESI – Partita l’8 dicembre l’undicesima edizione di Natale con San Floriano, la rassegna natalizia dell’Ente Palio, ormai diventata tradizione per la città di Jesi, che ruota intorno alla casetta di legno con castagne e vin brulè di Piazza della Repubblica. La stessa sarà attiva tutti i weekend fino al 24 dicembre. Non solo Ente Palio in quanto il 15 e 16 dicembre lo spazio verrà utilizzato dalla Croce Verde Jesi per una raccolta fondi utile all’acquisto di un’ambulanza, mentre il 22 dicembre sarà la volta del Centro Alzheimer Marche sede di Jesi sempre per una raccolta fondi. Una seconda casetta dell’associazione verrà installata nell’area taxi in Piazza della Repubblica per la realizzazione di un presepe a opera della Diocesi di Jesi.

Il 26 dicembre, in collaborazione con il Comune di Jesi e altre realtà cittadine, tornando a indossare gli abiti medievali in Piazza Federico II, i soci dell’associazione realizzeranno la rievocazione della nascita dello Stupor Mundi. Per intrattenere il pubblico, nella piazza, saranno presenti anche trampolieri e una band di musica medievale, i Trovadores de Romagna.

Conclusa la rassegna, verranno riaperti i tesseramenti per entrare in uno dei gruppi storici (armati, sbandieratori, tamburi, ballo, arcieri e figuranti) e iniziare i lavori che porteranno alla realizzazione del prossimo Palio di San Floriano.